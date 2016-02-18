Fatih Tekke'nin ilginç isteği şaşırttı!

Hafta sonu sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 30 yıllık futbol hayatında futbola önemli şeyler katacak birçok söylemi olduğunu ifade eden Tekke, sobalı ev talebinin ilgi çekmesine şaşırdığını söyledi. Tekke, şöyle konuştu:
Hafta sonu sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 30 yıllık futbol hayatında futbola önemli şeyler katacak birçok söylemi olduğunu ifade eden Tekke, sobalı ev talebinin ilgi çekmesine şaşırdığını söyledi. Tekke, şöyle konuştu: