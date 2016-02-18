Fatih Tekke'nin ilginç isteği şaşırttı!

Hafta sonu sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Boluspor'da teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 30 yıllık futbol hayatında futbola önemli şeyler katacak birçok söylemi olduğunu ifade eden Tekke, sobalı ev talebinin ilgi çekmesine şaşırdığını söyledi. Tekke, şöyle konuştu:



"BİZ DE İNSANIZ, UZAYDAN GELMEDİK"

Sobayı seven bir insanım. Soba geçmişimle bağımı hep sıcak tutar. Ne hikmetse çok ilgi çekti. Biz de insanız, uzaydan gelmedik. Futbol benim için çok önemli ama hayat denen bir şey var. Kendinizle baş başa kalmak istediğiniz anlar var. Soba da benim için kendi başıma kaldığım, istediğim arkadaşlardan, dostlardan bir tanesi. En azından benim için istediğim zaman yanıyor."

"LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLECEK GÜÇTE"

Samsunspor karşılaşmasına da değinen Tekke, "Samsunspor maçı belki bu periyodun en zor maçlarından bir tanesi. Ama kendi evimizde seyircimizin önünde oynayacağız. Dolayısıyla kazanmamız gereken bir maç ama ben devamlı söylüyorum. Bu ligde özellikle hemen hemen her takım herkesi yenebilecek güçte. Zeminlerin çok iyi olamayışı futbolun gerçek manada kaliteye ulaşamaması bizim de problemlerimizden bir tanesi. Gerçek manada topun biraz daha ayağımızda kalması gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.