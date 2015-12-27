Fatih Tekke'den dostluk açıklaması

Rusya’nın Zenit St. Petersburg futbol takımı eski oyuncusu Fatih Tekke, iki ülke takımları arasındaki maçların ikili ilişkilerin düzelmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Rus spor basınına konuşan Fatih Tekke, futbolda genç yetenekli oyuncularının desteklenmesi gerektiğini savundu. Benzer sorununun Rusya’da olduğu gibi Türkiye’de de olduğunu belirten Fatih Tekke, Kazan Rubin’de oynayan Gökdeniz Karadeniz’in iyi oyuncu ve popüler olduğunu vurguladı.

Uçak krizi nedeniyle kötüleşen Türk-Rus ilişkilerini de değerlendiren Fatih Tekke, "Bırakalım siyaseti politikacılar uğraşsın. Biz futbolu konuşuyoruz. Futbol her zaman insanları, milletleri ve ülkeleri birleştirir. Futbol köprüler kurar, bizi ayırmaktan ziyade birleştirir. Bence Türk ve Rus takımları arasındaki maçlar ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayabilir." dedi.

"TÜRK VE RUS TARAFTARLAR TÜM DÜNYAYA NE KADAR DOST OLDUKLARINI GÖSTERMELİ"

UEFA Avrupa Ligi bağlamında 16 Şubat 2016'da yapılacak Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova maçında Türk ve Rus taraftarlarına çağrıda bulunan Fatih Tekke, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Rusya komşu, yakın ülkeler. Ortak taraflarımız çok. Türk ve Rus taraftarlar da birbirine benzer. Taraftarlara şuna davet ediyorum: Dünya dikkatle Moskova ve İstanbul’daki maçlarını takip edecek. Sizler dost olduğunuzu göstermeniz lazım. Türk ve Rus halkı ne olursa olsun birbirine saygılı. Bunu gösteriniz."





"TÜRK-RUS BİRLİĞİ MUHTEŞEMDİR"

Rus takımlarının Türkiye’de kamptan vazgeçtiğine ilişkin soruyu da cevaplayan Fatih Tekke, "Tabii ki bu hoş bir durum değil. Tekrar ediyorum; Futbol bizi birleştirmeli. Politika futbola müdahale etmemeli." diyerek, şöyle cevap verdi:

"Şunu anlamak önemli; Poltika vardır, bir de Türkiye ve Rusya halkları vardır. Ki bu halklar siyasete değil, bir birine bakar. Bu sorunun acilen çözülmesini diliyorum. Yaklaşmakta olan yeni yıl vesilesiyle dostlarımın yeni yıllarını kutlarım. Sık sık görüşmemizi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin düzelmesini diliyorum."

Fatih Tekke, sözlerini Rus şair Aleksandr Puşkin’in sözleri ile noktalamak istediğini de belirterek, "Dostlarım bizim bu birliğimiz muhteşemdir." dedi.