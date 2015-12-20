Fatih sahilinde erkek cesedi bulundu

açıklarında denizde bir ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Sudaki ceset, deniz polisi yardımıyla Üsküdar Vapur İskelesi’ne çıkarıldı. Şahsın cansız bedeni, ceset torbasına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eminönü