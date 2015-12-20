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Fatih sahilinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Eminönü'nde Fatih sahili civarında iskeleye vuran erkek cesedi bulundu, Adli Tıp'a gönderilen cesedin ardından emniyet güçleri soruşturma başlattı

Fatih sahilinde erkek cesedi bulundu
 İstanbul Eminönü'nde Fatih sahili civarında iskeleye vuran erkek cesedi bulundu, Adli Tıp'a gönderilen cesedin ardından emniyet güçleri soruşturma başlattı

Eminönü açıklarında denizde bir ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Sudaki ceset, deniz polisi yardımıyla Üsküdar Vapur İskelesi’ne çıkarıldı. Şahsın cansız bedeni, ceset torbasına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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FATİHEminönü
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