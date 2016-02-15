Fatih İşbecer'e Burak Yılmaz şoku!

Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz'ın geçen hafta Türk Telekom Arena'da tribünden izlediği Torku Konyaspor maçından sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı ekiple birçok başarıya imza atan milli golcü Arena'ya gözyaşlarıyla veda etti.
Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz'ın geçen hafta Türk Telekom Arena'da tribünden izlediği Torku Konyaspor maçından sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı ekiple birçok başarıya imza atan milli golcü Arena'ya gözyaşlarıyla veda etti.