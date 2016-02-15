Fatih İşbecer'e Burak Yılmaz şoku!

Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz'ın geçen hafta Türk Telekom Arena'da tribünden izlediği Torku Konyaspor maçından sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı ekiple birçok başarıya imza atan milli golcü Arena'ya gözyaşlarıyla veda etti.



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Yayınlanan görüntülerde, stadın boşalmasını bekleyen 30 yaşındaki golcü oyuncu dakikalarca boş tribünlere bakıyor, ardıdan da göz yaşlarını tutamıyor. Bu arada Galatasaray ile Gouan arasındaki yazışmaların tamamlandığı öğrenildi. 8 milyon Euro'nun peşin ödenmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor. Burak'ın bugün Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.,

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