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Fatih İşbecer'e Burak Yılmaz şoku!

Burak Yılmaz öncеki gün Flоryа'da düzеnlеnеn yеmеktе Gаlаtаsаrаy'dаki tаkım аrkаdаşlаrınа veda еdеrkеn Genel Sekreter Fatih İşbеcеr ile kоnuşmаmаsı dikkаtlеrdеn kаçmаdı

Fatih İşbecer'e Burak Yılmaz şoku!

 Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz'ın geçen hafta Türk Telekom Arena'da tribünden izlediği Torku Konyaspor maçından sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı ekiple birçok başarıya imza atan milli golcü Arena'ya gözyaşlarıyla veda etti.

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Yayınlanan görüntülerde, stadın boşalmasını bekleyen 30 yaşındaki golcü oyuncu dakikalarca boş tribünlere bakıyor, ardıdan da göz yaşlarını tutamıyor. Bu arada Galatasaray ile Gouan arasındaki yazışmaların tamamlandığı öğrenildi. 8 milyon Euro'nun peşin ödenmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor. Burak'ın bugün Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.,

BİR TEK ONUNLA VEDALAŞMADI 

Burak Yılmaz önceki gün Florya'da düzenlenen yemekte Galatasaray'daki takım arkadaşlarına veda etti. Bu yemekte yönetim adına Genel Sekreter Fatih İşbecer ve yönetici Selim Arda Uçar da yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan veda görüntülerinde Burak'ın tüm arkadaşlarıyla ayrı ayrı vedalaştığı, bir tek Genel Sekreter Fatih İşbecer ile vedalaşmadığı dikkatlerden kaçmadı.
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Burak YılmazFatih İşbecer
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