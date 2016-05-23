Fatih Altaylı “Galatasaray Acilen Başkan Özbek’ten Kurtulmalı”

Gazete Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 17 Mayıs'ta gerçekleşen Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının kutlama yemeğinde yaşananları anlattı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulüp için iyi niyetli söylenenleri başka bir anlamda değerlendirdiğini belirten Altaylı, Dursun Özbek'in Galatasaray'ı bilmediğini ifade etti ve "Galatasaray, acilen bu başkandan kurtulmalı" diye konuştu.



Altaylı, Galatasaray yönetiminin Mircea Lucescu'ya teklif yapmadığını da iddia ederek, "Dursun Özbek, Lucescu ile görüştüyse ben ne olayım diyorum. Lucescu, Galatasaray'dan teklif alsa Türkiye'den arayacağı 3-5 isim var. Bizi arardı" ifadesini kullandı.