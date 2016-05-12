Falcao Beşiktaş'a Gelebilir!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun sadece bir adım uzağında olan Beşiktaş 'ta transfer döneminin yaklaşmasıyla hareketlilik de başladı.

şu ana kadar oynadığı 32 maçta 25 gol atarak Siyah-Beyazlılar'ın lider konumda bulunmasına büyük katkıda bulunan Alman yıldız Mario Gomez'in takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetime "Lig bittikten sonra şartları konuşalım" mesajını veren Mario Gomez'in takımdan ayrılması durumunda ise Beşiktaş yönetimi planını şimdiden yapmışa benziyor.

Beşiktaşlı yöneticiler'in, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile temasa geçtikleri iddia ediliyordu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine ait instagram hesabından taraftarların paylaşmış olduğu Radamel Falcao fotoğrafını beğenerek, Falcao iddilarını daha da güçlendirdi.

Porto'da gösterdiği üstün performansla Atletico Madrid'e 40 milyon Euro bedelle tranfer olan Falcao, Atletico Madrid ile 91 maçta 70 gol ve 9 asist yaparak büyük kulüplerin dikkatini çekti. rusların satın aldığı Monaco, Falcao'yu Atletico'dan 43 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Ancak sakatlık yüzünden fazla şans bulamadı ve önce Manchester United'a sonra da Chelsea'ye kiralandı. Falcao sezonun bitmesiyle Monaco'ya geri dönecek.