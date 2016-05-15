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Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım Esma Sultan Yalısında Evlendi
Ekranların sevilen oyuncuları Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım Ortaköy’de bulunan Esma Sultan Yalısında muhteşem bir düğün ile dünya evine girdi.
15 Mayıs 2016 Pazar 14:11
Ünlü oyuncular Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım dün gece Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
Yaklaşık 3 yıl önce birlikte başrollerini paylaştıkları ' Ulan İstanbul' dizisinde tanışan Eyüboğlu ve Yıldırım çifti, masal gibi bir düğünle evlendi. 240 kişilik bir organizasyonla dünya evine giren Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın şahitliklerini en yakın dostları yaptı. Çiftin düğününde aileleri başta olmak üzere, oyuncu arkadaşları, dostları, dizi ve film yapımcıları hazır bulundu.
Düğünün ünlü konukları arasında Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Seçkin Özdemir, Yosi Mizrahi, Caner Özyurtlu, Hande Soral, İsmail Demirci, Şükrü Avşar, Zeynep Bastık, Nisan Akman, Turgay Kantürk, Oğuz Peçe, Ece Çeşmioğlu, Servet Pandur, Can Sipahi ve Mert Vidinli ilk göze çarpanlar oldu.
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