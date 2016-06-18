Eyvah! EURO 96 ruhu geri döndü

Türkiye'nin kabus dolu futbolu size neyi hatırlatıyor? EURO 96'yı görenler hemen hatırlayacaktır. Bu iki turnuva birbirine o kadar benziyor ki hem de aradan 20 yıl geçmesine rağmen.



Dün oynanan İspanya - Türkiye maçında Boğalar, milli takımımızı resmen ezdi. İki maç sonunda bırakın puan almayı gol dahi atamadık. Bu hezimet işte EURO 96 ruhu geri döndü dedirtiyor. Çünkü aradaki benzerlik azımsanacak gibi değil. Fatih Terim komutasında EURO 96'ya büyük umutlarla gitmiş ve Hırvatistan'a yine 1-0 yenilmiştik. Ancak o dönemde tecrübesiz ve neredeyse ilk kupasını oynayan takımdık. Şimdiler de ise kadromuzda dünya yıldızlarını barındırıyor olmamız şüphesiz ki futbolseverleri oldukça hayal kırıklığına uğrattı.



Serdar Aziz sakatlanmıştı



EURO 2016'ya tekrar dönecek olursak tüm taraftarların en büyük sıkıntısı stoper eksikliği ve orta sahadaki ön libero eksikliği... Aslında dünyadaki sayılı ön liberolardan biri kadromuzda ancak o dünkü maçta 2 kritik hata yapan Mehmet Topal ve ne yazık ki stoper oynuyor. Bu sorunlar Ömer Toprak'ın milli takıma gelmek istememesi, Serdar Aziz'in sakatlanması ile filizlendi. Herkes stoperde sorun olacağını İngiltere maçında tahmin ediyordu ki korkulanda oldu. Gökhan Gönül'ün aklının transferle dolu olması da dün Jordi Alba'nın koridorunda büyük bir etken oldu.



Millilerimiz son maçta Çek Cumhuriyeti ile en iyi 3'üncü olabilmek için mücadele edecek. Ve Rıdvan Dilmen'in de dediği gibi "Milliler telefonu kapatsın ancak o şekilde Çek Cumhur,iyeti maçını kazanabilirler"