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Evren Turhan Fenerbahçelileri çok kızdırdı

Dün gece oynanan turnuvada Galatasaray Fenerbahçe'yi 9-5 mağlup etmişti, maçın ardından Evren Turhan'ın sosyal medya paylaşımı sarı lacivertlileri kızdırdı

Evren Turhan Fenerbahçelileri çok kızdırdı

 Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 9-5 mağlup ettiği 4 Büyükler Salon Turnuvası maçının ardından Sarı-kırmızılı oyuncu Evren Turhan'ın paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

GALATASARAY, 9-5 YENDİ

Turnuvada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında efsane isimlerin karşı karşıya geldiği mücadele nefesleri kesti. Karşılaşmadan Galatasaray 9-5 galip ayrıldı. İlk maçta da ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi yenen Sarı Kırmızılı oyuncular maç sonu doyasıya sevinç yaşadı.


"BİZ YENMEKTEN BIKTIK"

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından biri olan ve turunuvada boy gösteren Evren Turhan, Fenerbahçe karşılaşması sonrası kendisine ait sosyal medya hesabından, "Biz yenmekten bıktık..Rahat bir galibiyet..Bütün taraftarlarımıza armağan ediyorum.." mesajını yayınladı. Bu mesaj sonrası sosyal medyada bir anda taraftarlar karşı karşıya geldi ve büyük yankı uyandırdı.
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