Evli futbolcudan rezalet haber!

Ada futbolu, adı açıklanmayan evli futbolcunun, kız öğrenciyi hamile bırakması haberiyle çalkalanıyor. İngiltere Primier Lig'de oynayan evli bir futbolcu, bir kız öğrenciden kendisine çıplak fotoğraflarını göndermesini istedi. Adı sır gibi saklanan futbolcu, kız öğrenciyi önce hamile bıraktı sonra kürtaj yapmasını istedi.



YÜKSEK TAZİMAT ÖDEMEYLE KARŞI KARŞIYA

Yasal sebeplerden dolayı ismi açıklanamayan futbolcu, haziran ayında doğum yapması beklenen kıza bir buçuk milyon dalarlık bir tazminat ödeme ile karşı karşıya kaldı.

ÇIPLAK FOTOĞRAF İSTEDİ

Sosyal medyada aracığı ile birlerinin telefon numaralarını alıp konuşmaya başladıkları ve futbolcunun bir mesajında kızdan çıplak bir şekilde fotoğrafını çekip kendisine göndermesini istediği iddia edildi.

KÜRTAJ İÇİN BASKI YAPIYOR

The sun gazetesine konuşan bir kişi, futbolcunun kariyeri ve saygınlığını korumak için ne hamile bıraktığı kızı ne de bebeği umursamadığını ve kıza kürtaj ile çocuğu aldırması için baskı yaptığını söyledi.





BEŞ YILDIZLI OTELDE KALDILAR

Konuşmalarının başlamasından sonra futbolcunun eşi ve çocukları Birleşik Krallık dışında iken 22 yaşındaki öğrenci ile beş yıldızlı bir otelde yattığı ve daha sonra aynı otelde iki defa daha yattığı iddia edildi.

ÖZEL EV KİRALADI

Futbolcu ilişki yaşadığı öğrenciyi yakınında tutmak için kendi evinin yakınlarında bir ev kiraladı. Ekim ayında hamile kalan kadın futbolcuya hamile olduğunu ve çocuğu doğurmak istediğini söylemesi üzerine kadından çocuğu doğurmasını istemeyen futbolcu kadına kürtaj yapması için baskı yaptığı iddia edildi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çiftin yeni yılın başında ilişkilerinin bitmesi üzerine futbolcunun kadını kürtaj için ikna edebilecek birlerini aradığı söyleniyor. Kaynağa göre, kadının futbolcuyu gerçekten sevdiğini ama futbolcunun ise sadece babalık testi istediği yazıldı.