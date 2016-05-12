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Everton Roberto Martinez'in Görevine Son Verdi!

Premier Lig ekiplerinden Everton ligde geçirilen kötü sezonun faturasını teknik direktör Roberto Martinez'e kesti. Everton yönetimi heyeti Martinez'in görevine son verdi.

Everton Roberto Martinez'in Görevine Son Verdi!

Son iki sezonda Premier Lig'de büyük düşüş yaşayan ve beklentilerin çok altında kalan Everton'da fatura teknik direktör Roberto Martinez'e kesildi ve İspanyol menajerin görevine son verildi.

2012/2013 sezonunun sonunda David Moyes'un ardından harika bir kadroya sahip olan Everton'ın başına geçen  Roberto Martinez, takımını sezon sonu 6. sırada noktalandırdıysa da, son iki sezonda Lacivert Beyazlılar ilk 10'a bile giremediler. 

Başta Romelu Lukaku olmak üzere Gareth Barry, John Stones, Phil Jagielka, Leon Osman, Leighton Baines, Oumar Niasse gibi yıldızlara sahip olan Goodison Park ekibi Premier Lig'de 37. hafta itibariyle 11. sırada bulunuyor. 

Maviler, son olarak dün akşam Sunderland'e deplasmanda 3-0 yenilmişti. 

PELLEGRINI BOMBASI...

Sky Sports ise Everton'da yeni teknik direktör için ise Manchester City'den sezon sonu ayrılacak olan Manuel Pellegrini'nin adını verdi. İngiliz medya kuruluşu, tarafların arasındaki görüşmenin başladığını belirtti. 

Pellegrini'nin adı Fenerbahçe için de geçmiş ancak tecrübeli teknik adamın menajeri FANATİK'e yaptığı açıklamada Fenerbahçe ya da herhangi bir Türk takımından hiçbir teklif almadıklarını belirtmişti.              

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