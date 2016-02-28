Everton kulübü resmen araplara satıldı!

Paris Saint Germain ve Manchester City gibi devlerin ardından 138 yıllık İngiliz kulübü Everton'un da Araplar'a satıldığı iddia edildi.



ALICI ORTADOĞULU

Yaklaşık 200 milyon sterlin (830 milyon TL) karşılığında devredilecek kulübün kimler tarafından alındığı sır gibi saklanırken, Ortadoğulu gizemli bir grubun Everton'ı aldığı belirtildi.





200 MİLYON'A HAYIR DİYEMEDİLER

Hürriyet gazetesinin haberine göre; daha önce Amerikan şirketleri tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından alınmak istenen şirkete 'hayır' cevabı veren Everton Kulübü, 200 milyon sterlinlik teklif karşısında duramadı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan kulübün yeni bir döneme girerek ligin güçlü ekonomileri arasına girmesi bekleniyor.





138 YILLIK KULÜP

1878 yılında kurulan Everton, 9 İngiltere Ligi, 5 Federasyon Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazandı.





TANIDIK İSİMİ TRANSFER ETTİLER

Devre arasında Akhisar Belediyespor'un eski yıldızı Oumar Niasse'ı 13 milyon Euro'ya kadrosuna katan Everton'un kadrosunda Kevin Mirallas, James McCarth, Leighton Banies ve Seamus Coleman gibi önemli oyuncular yer alıyor. Takımda yer alan futbolcuların toplam değeri 234 milyon Euro.