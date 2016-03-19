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Everton, Arsenal'i zorlamadı

Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Everton, Arsenal'i zorlamadı
Everton 0-2 Arsenal
7’ [0-1]Welbeck
42’ [0-2]Iwobi

Premier League’in 30. Hafta mücadelesinde Aresnal deplasmanda Everton’ın konuğu oldu.

Welbeck ve Iwobi’nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Arsenal, bitime 8 hafta kala lider Leicester City ile puan farkını 8’e indirdi.  
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FutbolArsenalEvertonIngiltere Ligi
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