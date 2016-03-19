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Everton, Arsenal'i zorlamadı
Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Everton'ı 2-0 mağlup etti.
19 Mart 2016 Cumartesi 15:35
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Anahtar Kelimeler:FutbolArsenalEvertonIngiltere Ligi
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