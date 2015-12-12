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EURO 2016'daki Türkiye Milli Takımının Rakipleri Belli Oldu

A Milli Takımımızın da aralarında bulunduğu çekiliş heyecanı başladı EURO 2016 guruplar kura ile çekiliyor

EURO 2016'daki Türkiye Milli Takımının Rakipleri Belli Oldu
 A Milli Takımımızın da aralarında bulunduğu çekiliş heyecanı başladı EURO 2016 guruplar kura ile çekiliyor

Kuralar çekildikçe haber güncellenecektir..  Canlı takip etmek için sayfayı yenileyiniz...

- Torbalar
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 24 takımın kura çekimine gireceği torbalar şöyle:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz, Belçika

2. Torba: İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Ukrayna

3. Torba: Çek Cumhuriyeti, İsveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan

4. Torba: TÜRKİYE, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Galler, Arnavutluk, Kuzey İrlanda

 

::::::GRUPLAR:::::

A GRUBU
1-)Fransa
2-)Romanya
3-)Arnavutluk
4-)İsviçre

 

B GRUBU
1-)İngiltere
2-)Rusya
3-)Galler
4-)Slovakya

 

C GRUBU
1-)Almanya
2-)Ukrayna
3-)Polonya
4-)Kuzey İrlanda

 

D GRUBU
1-)İspanya
2-)Çek Cumhuriyeti
3-)TÜRKİYE
4-)Hırvatistan

 

E GRUBU
1-)Belçika
2-)İtalya
3-)İrlanda Cumhuriyeti
4-)İsveç

 

F GRUBU
1-)Portekiz
2-)İzlanda
3-)Avusturya
4-)Macaristan

 

- Turnuva formatı
Ev sahibi Fransa'nın direkt katılacağı ve ilk kez 24 takımın mücadele edeceği EURO 2016'da ülkeler dörderli 6 gruba ayrılacak.

Oynanacak 3 maçın ardından gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü, ikinci tura yükselecek. İkinci turdan itibaren tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak turnuvanın finali, 10 Temmuz'da Stade de France'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Şampiyonada karşılaşmalar Fransa'nın Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux, Lens, Lille, Nice, Toulouse, Saint-Denis ve Saint-Etienne şehirlerinde oynanacak.


- Turnuva formatı
Ev sahibi Fransa'nın direkt katılacağı ve ilk kez 24 takımın mücadele edeceği EURO 2016'da ülkeler dörderli 6 gruba ayrılacak.

Oynanacak 3 maçın ardından gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü, ikinci tura yükselecek. İkinci turdan itibaren tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak turnuvanın finali, 10 Temmuz'da Stade de France'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Şampiyonada karşılaşmalar Fransa'nın Paris, Lyon, Marsilya, Bordeaux, Lens, Lille, Nice, Toulouse, Saint-Denis ve Saint-Etienne şehirlerinde oynanacak.

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Euro 2016
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