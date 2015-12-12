EURO 2016 rakiplerimiz kim? Millilerimizin rakiplerini tanıyalım!

EURO 2016 D grubunda rakiplerimiz İspanya, Çek Cumhuriyeti ve oldu. Türkiye Euro2016'da hangi takımlarla eşleşti? Türkiye'nin Euro 2016'da rakiplerini tanıyalım..





İspanya



EURO 2008 ve 2012'yi kazanan ve ilk kez art arda iki Avrupa Şampiyonası kazanma başarısı gösteren İspanya, 2014 Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığının ardından bu turnuvaya özel olarak hazırlandı. Elemelerde oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan İspanya 27 puan topladı, 23 gol attı ve sadece 3 gol yedi. İspanya'nın elemelerdeki en golcü oyuncusu Valencia'nın 22 yaşındaki genç santrforu Paco Alcacer'di. Alcacer oynadığı 8 maçta 5 gol atarken, bunların sadece 4'ünde ilk 11'de başlamıştı.



21. yüzyılın futbola öncülük eden ülkesi olarak bilinen İspanya, Barcelona'nın oyun yapısına benzer bir oyun oynayarak büyük başarılar elde etti. İspanyollar, Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı son 12 maçı kaybetmedi ve 9 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Turnuva tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi bu sayede onların oldu. İspanya, son olarak Haziran 2004’te Portekiz'e 1-0 yenilmişti.



Son dönemde kadrosunu gençleştiren İspanya'nın ilk 11'inde en tecrübeli isim turnuva sırasında 32 yaşına yeni giren Andreas İniesta olacak. David de Gea, Koke, İsco, Morata ve Alcacer gibi genç oyuncular ise bu turnuvada İspanya'nın yeni yüzleri olacak...



Çek Cumhuriyeti



Dokuzuncu kez Avrupa Şampiyonası katılan Çek Cumhuriyeti 1976'da Çekoslovakya adı altında bu turnuvayı kazanmıştı. Elemelerde A grubunu, sırasıyla İzlanda, Türkiye ve Hollanda önünde lider bitiren Çek'ler, 10 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Çek'lerin bu 2 mağlubiyetinden biri ve en farklı olanı Türkiye karşısında gerçekleşti. Çek Cumhuriyeti'nin deplasmanda 0-2 yenmeyi başarmıştık.







Euro 2008'de efsanevi bir maç sonucunda 3-2 yendiğimiz Çek Cumhuriyeti elemelerde tam 14 gol yedi. Bu sayı turnuvaya katılma hakkı kazanan takımlar arasındaki en yüksek sayıydı.



En golcü oyuncuları elemelerde 4 gol atan Borek Dockal. 27 yaşındaki oyuncu Sparta Prag forması giyiyor. Çek Cumhuriyeti'nin Petr Cech dışında üst düzey takımlarda forma giyen oyuncusu bulunmuyor. Şüphesiz bu kadro onların en iyi kadrosu değil ancak beklentilerin üzerinde bir futbol oynadıkları futbol kamuoyunun ortak düşüncesi. Michal Kadlec, Tomas Necid ve Tomas Sivok Süper Lig'de forma giyen Çek Milli takım oyuncuları... Kadrolarında en dikkat çeken isimlerden biri ise Hertha Berlin'de oynayan Vladimir Darida...



Hırvatistan



Euro 2000 dışında bütün turnuvalara katılan Hırvatlar ile EURO 2008 Çeyrek finalinde karşılaşmış ve destansı bir maç sonunda onları eleyip yarı finale yükselmiştik. Elemelerde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve bir de mağlubiyet aldılar. 20 gol atıp 5 gol yediler. Ivan Rakitic 4 asistle en çok asist yapan isimleriydi ve Ivan Perisic de 6 golle takımın en golcü oyuncusuydu.







Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu hiç de az değil. Barcelona'dan Rakitic, Real Madrid'ten Luka Modric ve Mateo Kovacic, İnter'den Ivan Perisic ve Marcelo Brozovic ile Fiorentina'dan Nikola Kalinic ile Juventus'tan Mario Mandzukic bu isimlerden bazıları...



