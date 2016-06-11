EURO 2016'nın maskotu FIFA'nın başını derde soktu

16 numaralı Fransa milli takımı forması, kırmızı pelerini ve sihirli ayakkabıları ile kendisi turnuvanın maskotu. Pelerini ve ayakkabıları ona adı gibi süper yetenekler veriyor.







ADINI TARAFTARLAR SEÇTİ Süper Victor 'un en önemli görevleri, taraftarları eğlendirmek ve futbolu daha da sevdirmek. Ona turnuvanın oynandığı 10 kentte gündüz her an rastlamanız mümkün. Futbolseverler de kendisi ile selfie çektirmek için yarışıyor.ADINI TARAFTARLAR SEÇTİ

EURO 2016 'nın maskotunun adını koymak için UEFA'nın resmi sitesinde oylama yapıldı. 107 binden fazla kişinin katıldığı oylama sonucu yüzde 48 oyla maskotun adının Süper Victor olması kararlaştırıldı. Oylanan diğer isimler Driblou ve Goalix'di.

+18'LİK OYUNCAĞIN İSMİ

Ancak bu seçim UEFA'yı zor durumda bıraktı. Zira Süper Victor'un internet ortamında satılan bir +18 oyuncularının da adı olduğu ortaya çıktı.

Hediyelik eşya almak için Google ya da Amazon üzerinden sipariş vermek isteyen futbolseverler internette arama yaptıklarında farklı sonuçlarla karşılaşabiliyor.

"BUNLARI BİZ ÜRETMEDİK"

UEFA yetkilileri, maskotun adının, süper yeteneklerinden ve kazandığı zaferlerden geldiğini söylüyor. Ajanslara konuşan bir UEFA sözcüsü "Söyleyebileceğimiz tek şey, bunları bizim üretmediğimiz" demekle yetindi. Ancak bu açıklama dahi maskotun ad seçiminin UEFA açısından ne kadar utandırıcı olduğunu gösteriyor.

(BBC)