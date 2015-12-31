EURO 2016 için Volkan Demirel ismi tartışmalara yol açtı

Futbol otoritelerinin bir kısmı formanın Volkan’ın hakkı olduğunu, bir kısmı ise tersini savundu. Diğer görüş ise takdiri Fatih Terim’e bırakmak.
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, yaklaşık 1 yıl önce Euro 2016 elemelerinde Kazakistan'la oynadığımız maç öncesi kendisine edilen küfürler nedeniyle Türk Telekom Arena'yı terkemişti.
Tecrübeli eldiven bu olay sonrası çeşitli kereler pişmanlığını dile getirse de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından hiçbir maça çağrılmamıştı.
TARAFLAR BÖLÜNDÜ
Millilerin Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine gitme hakkını elde etme- sinin ardından Volkan’la ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Türk futbolseverler Volkan'ın EURO 2016'da olmasını destekleyenler ve karşı çıkanlar şeklinde ikiye bölündü.
Biz de bu konuda futbol otoritelerinin görüşlerine başvurduk ve birbirinden farklı değerlendirmeler aldık. İşte o görüşler:
OĞUZ ÇETİN
Her karara saygı duyulmalı
Volkan zaman zaman davranışsal açıdan büyük hatalar yaptı. Ancak takımın takım olabilmesi ve yüksek performans gösterebilmesi açısından en doğru kararı Fatih Terim verecektir. Vereceği karara da saygı duyulmalıdır.
METİN TEKİN
Teknik anlamda hak ediyor
Ben teknik anlamda hak edişi olan bir fubolcunun Milli Takım’a alınması taraftarıyım. Teknik anlamda Volkan, formayı hak ediyor. Ayrıca yaptığı olayın gayrı ahlaki olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de son karar Terim’indir.
Hayrettin Demirbaş
Doğrusunu Terim bilir
Bence bu konuda en doğrusunu Fatih Terim bilir. Eleme maçlarında en büyük ceremeyi çeken oydu. Takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen odur. Bence Fatih hoca mutlaka doğru karar verecektir.
Ömer Çatkıç
En kritik zamanda terk etti
Volkan en kritik zamanda takımı terk etti. İşler düzeldiğinde “Ben buradayım, oynamak istiyorum” demek yakışık almıyor. Bu oynayan kaleciye de saygısızlık. Takım arkadaşları için de olumsuz olacağını düşünüyorum.
Arif Erdem
Tecrübesi bize lazım
Şu an Volkan Demirel tecrübesi ve formuyla Milli Takım formasını en çok hak eden isim. Bence Euro 2016’da da olmalı. Çünkü böyle turnuvalarda deneyim en büyük ihtiyaç. Ancak en doğru kararı Fatih Terim verecektir.
Futbol otoritelerinin bir kısmı formanın Volkan’ın hakkı olduğunu, bir kısmı ise tersini savundu. Diğer görüş ise takdiri Fatih Terim’e bırakmak.