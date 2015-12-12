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Euro 2016 grupları belli oldu! İşte Millilerimizin rakipleri!

2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup kuraları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. A Milli Takımımıza tanıdık rakipler çıktı. İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile eşleştik. İşte diğer ülkeler ve grupları...

Euro 2016 grupları belli oldu! İşte Millilerimizin rakipleri!

Türkiye'nin 4. Torba'dan katıldığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup kuraları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.
 
Türkiye D Grubu'nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile eşleşti.
 
Avrupa Şampiyonası'nda ilk karşılaşma 10 Haziran'da yapılacak. Grup maçları 22 Haziran'da sona erecek. Son 16 turu 25-27 Haziran, çeyrek final karşılaşmaları 30 Haziran - 3 Temmuz, yarı final maçları 6-7 Temmuz ve final karşılaşması 10 Temmuz'da oynanacak.
 
 
İşte Euro 2016 grupları:
 
A Grubu: Fransa, Romanya, Arnavutluk, İsviçre
 
B Grubu: İngiltere, Galler, Slovakya, Rusya
 
C Grubu: Almanya, Kuzey İrlanda, Polonya, Ukrayna
 
D Grubu: İspanya, TÜRKİYE, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan
 
E Grubu: Belçika, İrlanda, İsveç, İtalya
 
F Grubu: Portekiz, İzlanda, Macaristan, Avusturya

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