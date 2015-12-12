Euro 2016 grupları belli oldu! İşte Millilerimizin rakipleri!

Türkiye'nin 4. Torba'dan katıldığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup kuraları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.
Türkiye D Grubu'nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile eşleşti.
Avrupa Şampiyonası'nda ilk karşılaşma 10 Haziran'da yapılacak. Grup maçları 22 Haziran'da sona erecek. Son 16 turu 25-27 Haziran, çeyrek final karşılaşmaları 30 Haziran - 3 Temmuz, yarı final maçları 6-7 Temmuz ve final karşılaşması 10 Temmuz'da oynanacak.
İşte Euro 2016 grupları:
A Grubu: Fransa, Romanya, Arnavutluk, İsviçre
B Grubu: İngiltere, Galler, Slovakya, Rusya
C Grubu: Almanya, Kuzey İrlanda, Polonya, Ukrayna
D Grubu: İspanya, TÜRKİYE, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan
E Grubu: Belçika, İrlanda, İsveç, İtalya
F Grubu: Portekiz, İzlanda, Macaristan, Avusturya
Türkiye'nin 4. Torba'dan katıldığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup kuraları Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.