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Euro 2016'da Yıldız Oyuncular Olmayacak!

Euro 2016’da olumsuz süreçler devam ediyor. Rüşvet kapsamında Euro 2016 süreci incelemeye alınırken başlayacak olan şampiyonaya yıldız oyuncuların bazılarıda katılamayacak.

Euro 2016'da Yıldız Oyuncular Olmayacak!

 Alex Oxlade-Chamberlain: Arsenal ve İngiltere'nin bir diğer önemli ismi Chamberlain de Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayacak. Arsenal teknik direktörü Wenger, yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun antrenmanda dizinden bir sakatlık geçirdiğini ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmişti.

1/9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Vincent Kompany: Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika da turnuvaya kaptanından yoksun gidecek. Manchester City forması giyen Vicent Kompany, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2016'da ülkesini temsil edemeyecek.

2 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Vincent Kompany: Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Belçika da turnuvaya kaptanından yoksun gidecek. Manchester City forması giyen Vicent Kompany, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2016'da ülkesini temsil edemeyecek.

2 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Karim Benzema: Real Madrid'in dünyaca ünlü golcü futbolcusu Benzema da ülkesinde düzenlenecek turnuvada oynayamayacak isimler arasında yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle Real Madrid'te bir süredir oynayamayan Benzema'nın EURO 2016'ya katılamam sebebi ise tamamen farklı. Milli Takım'dan arkadaşı Valbuena'ya görüntülü şantaj yaptığı iddia edilen Benzema, bu yüzden milli takıma çağırılmayacak.

3 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

İlkay Gündoğan: Borussia Dortmund'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da Fransa'da oynayamayacak isimlerden. Almanya Milli Takımı'nın önemli parçalarından biri olan İlkay, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 ay forma giyemeyecek ve sahalara dönmesi yeni sezonu bulacak.

4 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Aymeric Laporte: Fransa Milli Takımı'nın bir diğer genç stoperi Laporte de şampiyonada oynayamayacak. Athletic Bilbao'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin ilgisini çeken Laporte, bacağındaki kırık nedeniyle EURO 2016'yı kaçıracak.

5 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Mathieu Debuchy: Arsenal'den kiralık olarak Bordeaux'da forma giyen Debuchy, Fransa Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacak bir diğer isim. Bordeaux teknik direktörü Rame, yaptığı açıklamada, şubat ayında sağ uyluk adalesinden yaşadığı sakatlığı tekrar eden Debuchy'nin EURO 2016'da oynayamayacağını belirtti.

6 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Claudio Marchisio: Fransa Milli Takımı'nın bir diğer genç stoperi Aymeric Laporte de şampiyonada oynayamayacak. Athletic Bilbao'da gösterdiği performans ile dev kulüplerin ilgisini çeken Laporte, bacağındaki kırık nedeniyle EURO 2016'yı kaçıracak.

7 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Marco Verratti: Paris Saint Germain orta sahasının önemli isimlerinden biri olan Verratti, sakatlığı nedeniyle İtalya Milli Takımı'nın EURO 2016 kadrosunda yer alamayacak. Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle mayıs ayının ortasında ameliyat olacak olan Verratti, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak.

8 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular

Danny Welbeck: Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Welbeck, geçtiğimiz günlerde Manchester City ile oynadıkları maçta bir kez daha sakatlandı. Arsenal'den yapılan açıklamada sahalardan 9 ay uzak kalacağı belirtilen Welbeck, EURO 2016'da İngiltere forması giyemeyecek. (Sporcope)

9 /9 İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak yıldız futbolcular
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Euro 2016Yıldız OyuncularA Milli Takım
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