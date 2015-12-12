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Euro 2016'da maç tarihleri belli oldu, uçak fiyatları arttı!

Türkiye'nin Euro 2016'daki rakipleri belli oldu. Fakat taraftarları üzen bir haber geldi. Fransa'da düzenlenecek turnuvada A Milli Takım'ın maç tarihleri netleşince uçak fiyatları bir anda yükseldi. İşte Euro 2016 maç takvimi rakiplerimiz ve Uçak bilet fiyatları...

Euro 2016'da maç tarihleri belli oldu, uçak fiyatları arttı!

Önümüzdeki yaz Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'na düşen A Milli Takım'ı yerinde destekleme hayali kuran taraftarlara kötü haber geldi.

İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile eşleşen Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı maç tarihleri belli olunca uçak bileti fiyatları yükseldi.

Haziran ayında oynanacak maçlar için Fransa'ya gitmeyi düşünen Türk futbolseverler, bu tarihlerde satın alması halinde tek yön bilet için 250 TL ile 550 TL arasında bir ücret ödemek zorunda. Tarihler yaklaştıkça bu fiyatların artması bekleniyor.

İlk maç ayın 12'sinde!

Türkiye, grubundaki ilk maçını 12 Haziran Pazar günü Paris'te Hırvatistan ile oynayacak. Milliler ikinci maçında ise 17 Haziran'da İspanya ile Nice'de karşılaşacak. Türkiye son maçını da 21 Haziran'da Lens'te Çek Cumhuriyeti ile oynayacak.



A Milli Takımımızın EURO 2016 Avrupa Şampiyonası'nda rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız D Grubu'nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile eşleşti. İşte rakiplerimizin EURO 2016'ya geliş aşamaları ve daha önceki turnuvalarda aldıkları sonuçlar.

Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin (EURO 2016) kura çekimi sonrası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımızın rakipleri İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan oldu.

İSPANYA'YI TANIYALIM

A Milli Futbol Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası kura çekiminde 1. torbadan İspanya ile eşleşti.

2008 ve 2012 Avrupa şampiyonaları ile 2010 Dünya Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Matadorlar, 2014 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yarattı. Grup aşamasında kupaya veda eden İspanya, bunun üzerine kadrosunda gençleştirme operasyonuna gitti.

Pique, David Silva ve Andres Iniesta gibi tecrübeli yıldızların yanına Isco, Koke, Paco, Morata ve Thiago Alcantara gibi genç yetenekleri monte etti.

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovakya, Ukrayna, Belarus, Lüksemburg ve Makedonya ile birlikte C Grubu'nda yer alan İspanya, 27 puanla grup birincisi olarak finallerin biletini aldı.

İspanya bugüne dek 9 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etti. 1964, 2008 ve 2012'de şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası bahis sitelerine göre İspanya, bu turnuvanın 3. favorisi.

İspanya Milli Takımı'nı, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan 64 yaşındaki Vicente Del Bosque çalıştırıyor.



ÇEK CUMHURİYETİ'Nİ TANIYALIM

Türkiye'nin D Grubu'ndaki rakiplerinden biri de, EURO 2016 Elemeleri'nde aynı grupta yer aldığımız Çek Cumhuriyeti.

Eleme grubundaki maçlarda A Milli Futbol Takımımız, Çek Cumhuriyeti'ne İstanbul'da 2-1 yenilirken, deplasmanda 2-0 galip gelmişti. 22 puan toplayarak gruptan lider çıkan Çek Cumhuriyeti kadrosunda Fenerbahçeli Kadlec, Bursasporlu Tomas Sivok ve Tomas Necid bulunuyor.



HIRVATİSTAN'I TANIYALIM

A Millilerin gruptaki son rakibi ise Hırvatistan oldu. Rakibimizin, elemelerde H Grubu'nda Bulgaristan ile oynadığı maçta taraftarlarının sahaya gamalı haç çizmesi nedeniyle bir puanı silinmişti. Ancak Hırvatistan buna rağmen EURO 2016 biletini almayı başardı.

2008'de Çek Cumhuriyeti'ni geçen Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hırvatlardı. 90 dakika 0-0 sona ermiş ve mücadele uzatmalara gitmişti. 119. dakikada Hırvatlar 1-0 öne geçmiş, ancak 120. dakikada Semih Şentürk ile gelen beraberlik golü sonrası karşılaşma penaltılara kalmıştı. Penaltılar sonunda Hırvatistan'ı eleyen Türkiye, yarı finalde Almanya ile eşleşmişti.





MAÇLARIN PROGRAMI

Türkiye, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Hırvatistan ile 12 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başkent Paris'teki Parc Des Princes Stadı'nda oynayacak. İkinci maçında 17 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Nice'in Allianz Riviera Stadı'nda son şampiyon İspanya'nın karşısına çıkacak olan milliler, gruptaki son karşılaşmasında ise 21 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de Lens'in Felix-Bollaert Stadı'nda Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.


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