EURO 2016'da Alex De Souza Sürprizi

10 Haziran - 10 Temmuz arası Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası televizyon yayın haklarının tamamı TRT'ye aitti. Ancak TRT ile Digitürk arasında yapılan pazarlıklar sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Milyarlarca insanın canlı yayınla takip edeceği maçların bir kısmı Digitürk'te yayınlanacak.



Gruplarda son maçın 90. dakikasında Selçuk İnan'ın İzlanda ağlarına gönderdiği ve tüm futbolseverlerin akıllarına kazınan golle katılmaya hak kazanan Millilerimizin maçlarını ise TRT yayınlayacak.



Türk seyirciler için yorum yapacak



Asıl sürpriz ise adı önce Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de yorumcu ardından da Survivor'la anılan Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex De Souza'nın Digitürk'ün 'yorumcu ol' teklifini kabul etmesi oldu. İddiaya göre Brezilyalı yıldız EURO 2016'da bazı maçları Türk seyirciler için yorumlayacak.



Öte yandan gelecek yıl Lig TV'de Süper Lig maçlarını yorumlaması için de Alex'le Digitürk yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor.

Kaynak : Mynet