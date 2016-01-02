Eto ve Ondres Celustka parmak ısırtıyor

2015-2016 Süper Toto Süper Lig devre arasında topladığı 21 puanla 17 sırada yer alan Antalyaspor'u rakip kaleleri 13 havalandıran Samuel Eto'nun yanı sıra çıktığı 16 maçta bin 336 dakika mücadele eden Ondres Celustka sırtladı. Sezon başında Almanya'nın Nürnberg takımından transfer edilen Antalyaspor'un başarılı stoper oyuncusu Ondres Celustka, ilk yarıda 16 maçta forma giyme şansı bulduğu maçlarda 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

EMRAH BAŞSAN BAŞARISI

Antalyaspor'un bir diğer başarılı sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan, 2015-2016 sezonun ilk yarısında karşı kaleye attığı 4 golle yüzleri güldürdü. 4 golü de deplasmanda kaydeden deneyimli oyuncu Emrah Başsan, ilk golünü ligin 1. haftasında Medipol Başakşehir maçında kaydetti. 2011 yılında Pendikspor'dan transfer edilen Başsan, ilk yarıda forma giydiği 14 maçta 894 dakika mücadele etti. - ANTALYA

Antalyaspor'u ligin ilk yarısında 13 golle Samuel Eto'o ve bin 336 dakika mücadele eden Ondres Celustka göğüsledi.