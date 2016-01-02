Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eto ve Ondres Celustka parmak ısırtıyor

Sezon başında Antalyaspor’a transfer olarak tüm dünyada konuşulan Samuel Eto’o beklenenin fazlasını vererek 13 gol atmayı başarmıştı, bir diğer futbolcu Ondres Celustka tam 1336 dakika sahada kalarak iyi bir performans segiledi

Eto ve Ondres Celustka parmak ısırtıyor
 Antalyaspor'u ligin ilk yarısında 13 golle Samuel Eto'o ve bin 336 dakika mücadele eden Ondres Celustka göğüsledi.
2015-2016 Süper Toto Süper Lig devre arasında topladığı 21 puanla 17 sırada yer alan Antalyaspor'u rakip kaleleri 13 havalandıran Samuel Eto'nun yanı sıra çıktığı 16 maçta bin 336 dakika mücadele eden Ondres Celustka sırtladı. Sezon başında Almanya'nın Nürnberg takımından transfer edilen Antalyaspor'un başarılı stoper oyuncusu Ondres Celustka, ilk yarıda 16 maçta forma giyme şansı bulduğu maçlarda 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

EMRAH BAŞSAN BAŞARISI

Antalyaspor'un bir diğer başarılı sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan, 2015-2016 sezonun ilk yarısında karşı kaleye attığı 4 golle yüzleri güldürdü. 4 golü de deplasmanda kaydeden deneyimli oyuncu Emrah Başsan, ilk golünü ligin 1. haftasında Medipol Başakşehir maçında kaydetti. 2011 yılında Pendikspor'dan transfer edilen Başsan, ilk yarıda forma giydiği 14 maçta 894 dakika mücadele etti. - ANTALYA
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.