Eto'o tamam ama yetmez! 2 bomba daha...

Mario Gomez'in gidişi ile kan kaybeden Beşiktaş'ta yönetim, camia ve taraftarların moralini düzeltmek, santrafor bölgesine etkili bir forvet almak için çok hızlı hareket etmiş ve Antalyaspor'lu Samuel Eto'o ile anlaşmıştı. Dünyaca ünlü yıldızın takıma katılması ile tüm ekip ve taraftarlar bir nebze mutlu olsa da oyuncunun yaşı kafalarda soru işaretleri bırakmıştı.



Beşiktaş yönetimi bu durumu erkenden gördü ve Eto'o bombasını henüz resmi olarak patlatmadan 2. bombasını hazırlamaya başladı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KLAS AYAKLAR: REMY YA DA BONY!



Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, Eto'o'nun yanına çok klas bir partner almak için iki koldan atağa kalktı ve çok klas iki isimle görüşmelere başladı. Bunlardan en güçlü aday olan isim, Chelsea'nin 29 yaşındaki Fransız forveti Loic Remy. Fransa'nın lokomotif takımlarından olan Marsilya'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir.



Beşiktaşlı yönetim de Eto'o'nun yanına koymakta ısrarlı oldukları Remy için, Chelsea ile temasları başladığı kulüp içinden aldığımız bilgiler arasında.



REMY OLMAZSA B PLANI HAZIR: WILFRIED BONY!



Eğer Remy konusundaki pazarlıklar başarısızlıkla sonuçlanırsa, yönetimin alternatif olarak belirlediği isim, Manchester City takımının Fildişili oyuncusu Wilfried Bony.



Özellikle 2014 yılında Premier Ligi'ne adım attıktan sonra gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmiş olan Bony, güçlü fiziği ile dikkatleri çeken bir santrafor. Gomez gibi hava toplarına hakim olması da Beşiktaş'ın tercih etmesinde en büyük etkenlerden biri. City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan siyahi forvet Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Yönetim Remy için görüşmeler yaparken Bony için de Manchester City takımının kapısında nabız yokluyor.



BİR İHTİMAL DAHA VAR: BALOTELLİ!



Yoğun mesai harcanan diğer iki ismin dışında Beşiktaş bomba bir ismi radarında tutuyor. O da Milan'ın yıldızı Balotelli'den başkası değil.



Liverpool'dan kiralık olarak Milan'a giden yıldız golcü İtalya'da da aradığını bulamadı. 20 lig maçında sadece 1 gol atabilen oyuncu için Milan'ın herhangi bir hamlede bulunmaycağı biliniyor. Liverpool ise oyuncu için kulüp arıyor. Tüm bu şartlar Balotelli transferini kolaylatıracak cinsten gelişmeler. Tek sorun oyuncunun ikna edilmesi.



Yıldız oyuncunun, Türkiye'nin çalkantılı gündemi sebebiyle gelmeye pek sıcak bakmaması işi zorlaştırıyor. Ancak Türkiye'de ırkçılık sorununun neredeyse hiç olmaması da siyahi oyuncu için önemli bir artı.



Yönetim, Remy ya da Bony görüşmelerinden umduğunu alamazsa kesin olarak Balotelli'ye yoğunlaşacak ve bu üç oyuncudan biri mutlaka Samuel Eto'o'nun partneri olacak.