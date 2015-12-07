Eto'o Rekora Koşuyor

Eto'o, ilk 14 hafta performansları kıyaslandığında Barcelona forması giydiği 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarındaki gol ve asist sayılarını geçerken, 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarındaki gol sayılarını ise egale etti - Eto'o, en iyi sezonunu geçirdiği ve 36 maçta 30 gol, 5 asistlik performans gösterdiği 2008-2009 sezonunda ilk 14 haftada 14 gol 2 asistle oynamıştı.

Antalyaspor 'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerinin en iyi ikinci sezonunu geçiriyor.

Son olarak Torku Konyaspor karşısında bir gol atıp, bir de asist yapan Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'de kaydettiği 12 gol ve 3 asistle, futbol kariyerinin en iyi performansına yaklaştı.



Dünya futbolunun adından en çok bahsedilen oyuncularından olan Samuel Eto'o, bugüne kadar Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi Makhachkala, Chelsea, Everton ve Sampdoria takımlarından oynadı.

Eto'o, kariyerinin en parlak dönemini beş sezon formasın terlettiği Barcelona'da geçirirken attığı gollerle tüm futbolseverlere adını ezberletti.

20014-2015 sezonunda transfer olduğu Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor'daki performansı merak konusu olan Eto'o, attığı ve attırdığı gollerle eski günlerine geri döndü.

- En iyi sezondan iki gol eksik

2004-2005 sezonunda Mallorca'da Barcelona'ya transfer olan Samuel Eto'o, ilk sezonunda 37 maçta 24 gol 2 asistlik bir oyun ortaya koydu. Eto'o, 2005-2006 sezonunda 34 maçta 26 gol 6 asist, 2006-2007 sezonunda 19 maçta 11 gol 9 asist, 2007-2008 sezonunda 18 maçta 16 gol 4 asist ve 2008-2009 sezonunda ise 36 maçta 30 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Eto'o, ilk 14 hafta performansları kıyaslandığında Barcelona forması giydiği 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarındaki gol ve asist sayılarını geçerken, 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarındaki gol sayılarını ise egale etmeyi başardı. Eto'o, en iyi sezonunu geçirdiği 2008-2009 sezonunda ise ilk 14 haftada 14 gol 12 asistle oynamıştı.

- Eto'o'un golleri

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir karşısında 50 ve 64. dakikalarda attığı 2 golle takımını 3-2'lik galibiyete taşıyan Kamerunlu futbolcu, ligin ikinci haftasında 3-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçında da takımın üçüncü golünü kaydetti.

Dördüncü haftada sahalarında karşılaştıkları Eskişehirspor'un ağlarına iki gol atarak, takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlayan Eto'o, 8. haftada deplasmanda karşılaştıkları Bursaspor'a 56. dakikada attığı golle, kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan isimlerin başında yer aldı.

Eto'o, 9. haftada sahalarında Beşiktaş'a 5-1 ve 10. haftada deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmalarda golleri atan isim oldu.

Ligin 11. haftasında Kayserispor'un ağlarını bir kez havalandıran yıldız futbolcu, takımının sahadan puanla ayrılmasını sağladı. Eto'o, 12. haftada Galatasaray'la deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının ikinci golüne imzasını attı.

Eto'o, ligin 13. haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Osmanlıspor karşısında takımının tek sayısını atarken, 14. haftada Torku Konyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

- İlk 14 hafta maçları

Antalyaspor'un ligin ilk 14 haftasında oynadığı maçlar, aldığı sonuçlar ve gollerini atan oyuncular şöyle:

Maç Sonuç Goller



1.Medipol Başakşehir-Antalyaspor 2 - 3 Emrah Başsan,Eto'o (2)

2.Antalyaspor-Gençlerbirliği 3 - 1 Lazarevic, Mbilla, Eto'o

3.Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1 Gusmao

4.Antalyaspor-Eskişehirspor 2 - 0 Eto'o (2)

5.Çaykur Rizespor-Antalyaspor 5 - 1 Emrah Başsan

6.Antalyaspor-Medicana Sivasspor 1 - 1 Lazarevic

7.Antalyaspor-Kasımpaşa 0 - 0

8.Bursaspor-Antalyaspor 0 - 2 Eto'o, Emrah Başsan

9.Antalyaspor-Beşiktaş 1 - 5 Eto'o

10.Akhisar Belediyespor-Antalyaspor 2 - 1 Eto'o

11.Antalyaspor-Kayserispor 1 - 1 Eto'o

12.Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3 Sezer Badur, Eto'o, Mbilla

13.Antalyaspor-Osmanlıspor 1-1 Eto'o

14.Torku Konyaspor-Antalyaspor 3-2 Emrah Başsan, Eto'o