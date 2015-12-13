Eto'o gözünü Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın rekoruna dikti

Antalyaspor’un golcü oyuncusu Samuel Eto’o önümüzdeki hafta da fileleri havalandırması durumunda taçsız kral Metin Oktay’ın rekorunu egale etmiş olacak. Üst üste 8 haftadır rakip fileleri havalandıran Eto'o, Trabzonspor maçında da gol atarsa Metin Oktay ve Saffet Sancaklı’nın rekorunu egale edecek.

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki Sameul Eto'o'nun performansı oldukça merak ediliyordu. Attığı 13 gol ve 3 asistle gol krallığında lider konumda bulunan yıldız futbolcu kariyerinde hem kendi rekorlarını hem de Türkiye rekorlarını alt üst ediyor. Türk futbolunun ‘Taçsız Kral’ lakaplı oyuncusu Metin Oktay Galatasaray formasıyla 1962-1963 sezonunda, Saffet Sancaklı ise Kocaelispor formasıyla 1995-1996 sezonunda üst üste 9 hafta fileleri havalandırmış ve bu alanda rekoru elinde bulunduran iki futbolcu unvanına sahip olmuştu.

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. haftasında dün oynanan, 23. dakikada kalecisi Saso Fornezzi'nin hem penaltı yaptırıp hem de kırmızı kart gördü ve daha sonra da 2 - 0 geriye düştüğü Mersin İdmanyurdu maçında alınan 3 - 2'lik zaferde büyük katkısı olan Samuel Eto’o rekora koşuyor. Mersin İdmanyurdu maçına takımını teknik adam olarak hazırlayan, maçta da 2 - 0 geriye düşmelerine rağmen takımı toparlayan skoru 2 - 2'ye getiren golü de atan Samuel Eto'o, önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor maçında da gol atarsa Türk futbolunda ismi yeni bir rekorla daha anılacak.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerinin en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, 15 haftada kaydettiği 13 gol ve 3 asistle, en iyi dönemini yaşadığı Barcelona forması altında oynadığı 2008-2009 sezondaki performansıyla yarışıyor.

Eto’o, ilk 15 hafta performansları kıyaslandığında Barcelona forması giydiği 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarındaki gol ve asist sayılarını geçerken, 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarındaki gol sayılarını ise egale etmeyi başarmış oldu.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI FUTBOLCU OLDU

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Samuel Eto'o Mersin İdmanyurdu filelerini havalandırarak gol serisini 8 maça çıkarttı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao ile birlikte Süper Lig'de üst üste en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Samuel Eto'o, Mersin İdmanyurdu maçında da boş geçmeyerek 13. kez topu ağlara göndererek gol krallığında zirvedeki yerini korumaya devam etti.