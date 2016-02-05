Eto'dan ziyarete gelen öğretmene jest!

Antalya"daki bir kreşe devam eden 3-5 yaşlarındaki minikler, antreman yapan Antalyaspor futbolcularını ziyaret ederek yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı için başarı diledi.



ÇİÇEK VERDİLER

Antalyaspor, yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bu sabah da tesislerinde yaptığı antremanla sürdürdü. Tesislere öğretmenleri ile birlikte gelen üzerlerinde Antalyaspor forması, ellerinde çiçekler bulunan minikler, kulüp başkanı Gültekin Gencer, Eto 'o ve takım arkadaşlarına çiçek verdi.

ETO'O ÖĞRETMENİN ELİNİ ÖPTÜ

Eto'o bir öğretmenin elini öperken, bazı çocukları da kucağına alarak sevdi. Beyin kanaması geçiren ve halen hastanede tedavisi süren teknik direktör Jose Morais için de 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan öğretmenler, yarınki Fenerbahçe maçında da başarı diledi.