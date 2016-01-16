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Estoril - Benfica Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Portekiz liginde Estoril ve Benfica karşı karşıya geliyor, bu mücadele 16 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te başlayacak

Estoril - Benfica Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

 Sporting Lisbon'un Tondela maçında yaptığı beklenmedik kayıp sonrasında Benfica ve Porto adına maçların öneminin arttığı haftadayız. Benfica kazanması durumunda lider ile farkı 2'ye düşürecek. Bu yüzden saldırgan oynamalarını bekliyorum fakat takımın önemli isimlerinden Gaitan (12 maç, 1 gol) bu deplasmanda forma giyemeyecek. Estoril'de uzun süreli sakatlar dışında eksik bulunmazken bir süredir forma giyemeyen Babanco'nun (12 maç) durumuda belirsiz.

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