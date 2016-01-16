Sporting Lisbon'un Tondela maçında yaptığı beklenmedik kayıp sonrasında Benfica ve Porto adına maçların öneminin arttığı haftadayız. Benfica kazanması durumunda lider ile farkı 2'ye düşürecek. Bu yüzden saldırgan oynamalarını bekliyorum fakat takımın önemli isimlerinden Gaitan (12 maç, 1 gol) bu deplasmanda forma giyemeyecek. Estoril'de uzun süreli sakatlar dışında eksik bulunmazken bir süredir forma giyemeyen Babanco'nun (12 maç) durumuda belirsiz.
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Estoril - Benfica Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle
Portekiz liginde Estoril ve Benfica karşı karşıya geliyor, bu mücadele 16 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te başlayacak
16 Ocak 2016 Cumartesi 15:51
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