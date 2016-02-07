Esra Bilgiç'e Gökhan Töre Darbesi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre, sevgilisi Esra Bilgiç'le evlilik hazırlığı yaparken güzel oyuncunun sık sık manşetlerde yer alması yapımcıları kızdırdı.



SIK SIK MANŞETLERDE YER ALMASI SIKINTI YARATTI

Ekranların genç oyuncusu Esra Bilgiç özel hayatı yüzünden iş hayatında sıkıntılar yaşamaya başladı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Halime Sultan' karakterine can veren güzel oyuncu, Gökhan Töre ile yaşadığı aşkla son dönemde sık sık gündeme gelmeye başladı. Dedikodulara göre de dizinin yapımcıları, tüm oyuncuları özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı. Ancak Esra Bilgiç'in Beşiktaşlı yıldız aşkıyla sık sık manşetlere taşınması kriz yarattı.

PROGRAMA DA ÇIKAMADI!

Töre ile yaşadığı ilişkinin Esra Bilgiç'in rolüne zarar vereceğini düşünen yapımcılar, genç oyuncunun rolünü azalttı. Yapımcılar, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncuyu 'Beyaz Show'a gönderirken Esra Bilgiç'i de programdan uzak tuttu.