Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esra Bilgiç'e Gökhan Töre Darbesi

Gökhan Töre haberleri, Esra Bilgiç'е pаhаlıyа pаtlаdı.'Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'ı cаnlаndırаn genç oyuncunun rolü, özel hаyаtıylа fаzlа gündеmе gеldiği için аzаltıldı.

Esra Bilgiç'e Gökhan Töre Darbesi

 Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre, sevgilisi Esra Bilgiç'le evlilik hazırlığı yaparken güzel oyuncunun sık sık manşetlerde yer alması yapımcıları kızdırdı.

SIK SIK MANŞETLERDE YER ALMASI SIKINTI YARATTI

Ekranların genç oyuncusu Esra Bilgiç özel hayatı yüzünden iş hayatında sıkıntılar yaşamaya başladı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Halime Sultan' karakterine can veren güzel oyuncu, Gökhan Töre ile yaşadığı aşkla son dönemde sık sık gündeme gelmeye başladı. Dedikodulara göre de dizinin yapımcıları, tüm oyuncuları özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı. Ancak Esra Bilgiç'in Beşiktaşlı yıldız aşkıyla sık sık manşetlere taşınması kriz yarattı.

PROGRAMA DA ÇIKAMADI!

Töre ile yaşadığı ilişkinin Esra Bilgiç'in rolüne zarar vereceğini düşünen yapımcılar, genç oyuncunun rolünü azalttı. Yapımcılar, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncuyu 'Beyaz Show'a gönderirken Esra Bilgiç'i de programdan uzak tuttu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.