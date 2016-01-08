Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Espanyol maçında sinirli hareketleri ile dikkat çeken Luis Suarez'e şok

Espanyol maçında rakip futbolculara "Sizi burada bekliyorum. Birer yıkıntısınız" demesinin ardından sarı kart ile cezalandırılan Luis Suarez'e 2 maç ceza geldi

Espanyol maçında sinirli hareketleri ile dikkat çeken Luis Suarez'e şok

 Derbi maçın ardından hakem raporlarını değerlendiren kurul kararına göre soyunma odası tünelinde Espanyollu futbolculara "Sizi burada bekliyorum. Birer yıkıntısınız" dediği için Uruguaylı golcü Luis Suarez'e 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Barcelona Kulübü, karara itiraz edeceğini duyururken, teknik direktör Luis Enrique bu konuyla ilgili sorulara cevap vermedi. Luis Suarez, cezası kesinleşirse, Kral Kupası'nda 13 Ocak'ta Espanyol'a karşı oynanacak rövanşta ve bir üst tura çıkmaları halinde çeyrek finalin ilk maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan derbide kırmızı kart gören Espanyollu futbolcular Pape Diop ve Hernan Perez de birer maç men cezası aldı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Luis Suarez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.