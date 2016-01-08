Espanyol maçında sinirli hareketleri ile dikkat çeken Luis Suarez'e şok

Derbi maçın ardından hakem raporlarını değerlendiren kurul kararına göre soyunma odası tünelinde Espanyollu futbolculara "Sizi burada bekliyorum. Birer yıkıntısınız" dediği için Uruguaylı golcü Luis Suarez'e 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Barcelona Kulübü, karara itiraz edeceğini duyururken, teknik direktör Luis Enrique bu konuyla ilgili sorulara cevap vermedi. Luis Suarez, cezası kesinleşirse, Kral Kupası'nda 13 Ocak'ta Espanyol'a karşı oynanacak rövanşta ve bir üst tura çıkmaları halinde çeyrek finalin ilk maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan derbide kırmızı kart gören Espanyollu futbolcular Pape Diop ve Hernan Perez de birer maç men cezası aldı.