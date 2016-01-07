Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Espanyol maçında Messi ucuz yırttı

Dün akşam oynanan maçta ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyonda Espanyol kalecisi Pau Lopez Messi'nin ayak bileğine acımasızca basması gündem oldu, neredeyse bileği kırılacak olan yıldız oyuncu ucuz yırttı

Espanyol maçında Messi ucuz yırttı

 FIFA'nın Barcelona'ya koyduğu transfer yasağı nedeniyle 6 aydır forma giyemeyen Arda, Espanyol maçıyla formasına kavuştu. Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazanırken Espanyol kalecisi Pau Lopez, Messi'ye yaptığı sert hareketle Arjantinli yıldızın az daha ayağının kırılmasına sebep oluyordu.

GADDARCA AYAK BİLEĞİNE BASTI

Karşılaşmada 57.dakika oynandığı esnada sağ kanattan gelişen Barcelona atağında Arda Turan, topu ceza sahasına Messi'ye gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı. Lopez, pozisyon sonrasında yerde kalan Messi'nin ayak bileğine gaddarca bastı. Lopez, az daha Arjantinli yıldızın ayağını kıracaktı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Pau Lopez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.