Espanyol maçında Messi ucuz yırttı

FIFA'nın Barcelona'ya koyduğu transfer yasağı nedeniyle 6 aydır forma giyemeyen Arda, Espanyol maçıyla formasına kavuştu. Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazanırken Espanyol kalecisi Pau Lopez, Messi'ye yaptığı sert hareketle Arjantinli yıldızın az daha ayağının kırılmasına sebep oluyordu.
FIFA'nın Barcelona'ya koyduğu transfer yasağı nedeniyle 6 aydır forma giyemeyen Arda, Espanyol maçıyla formasına kavuştu. Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Barcelona 4-1 kazanırken Espanyol kalecisi Pau Lopez, Messi'ye yaptığı sert hareketle Arjantinli yıldızın az daha ayağının kırılmasına sebep oluyordu.