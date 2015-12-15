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Espanyol - Levante Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

İspanya kupasında Espanyol evinde Levante ile karşılaıyor, saat 22:00'da başlayacak ve iki ekibinde son maçlarında galibiyet alamadıkları göze çarpıyor denk güçlerin mücadelesi olacak, Espanyol - Levante Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri tüm detayları sitemizde bulabilirisniz

Espanyol - Levante Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
İspanya kupasında Espanyol  evinde Levante ile karşılaıyor, saat 22:00'da başlayacak ve iki ekibinde son maçlarında galibiyet alamadıkları göze çarpıyor denk güçlerin mücadelesi olacak, Espanyol - Levante Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri tüm detayları sitemizde bulabilirisniz 

İki takım da son dört resmi maçta galibiyet alamadı. Espanyol, son lig maçında Celta Vigo'ya yenilirken rakibe zor anlar yaşattı. Levante ise sahasında Granada'ya son dakika golüyle boyun eğdi. Levante'nin sahasında oynanan turun ilk ayağı 1-1'lik skorla bitmiş, bu maçtan üç gün sonra Espanyol'un sahasında oynanan lig maçı da aynı skorla sona ermişti. Savunmada problem yaşayan iki ekibin mücadelesinden yine karşılıklı gol çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
EspanyolLevante
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