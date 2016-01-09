Eskişehirsporlu futbolcular kötü gidişata dur demek istiyor

Eskişehirspor antrenman görüntüleri Eskişehirsporlu futbolcu Emre Güral ile röportaj "Mevcut durumdan kimse memnun değil" BUĞRA ERSAVAŞ - Eskişehirsporlu futbolcu Emre Güral, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini, ikinci yarıda bunu düzeltmeye çalışacaklarını söyledi.



Emre Güral, takımının Antalya'da yaptığı devre arası kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Taraftarından, hocasından, oyuncusundan, tesiste çalışanına kadar kimsenin mevcut durumdan memnun olmadığını belirten Emre Güral, "Eskişehirspor çok daha iyi yerleri hak ediyor. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

İlk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek moral bulduklarını ifade eden genç futbolcu, "İkinci yarının ilk maçında ise Fenerbahçe ile oynayacağız. Rakibimiz, Beşiktaş ile ligin en önemli favorisi. Evimizde oynayacağımız için umutluyuz. Taraftarımızla birlikte inşallah iyi bir skor alacağımıza inanıyorum. Bu ligde herkes herkesi yenebilir" diye konuştu.

Samet Aybaba'ya övgü

Emre Güral, Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba hakkında da değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Kendisi inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir baba. Hocalığını ise hiç tartışmıyorum. Futboldan ziyade bize psikolojik açıdan yaklaştı. Burada olduğu için çok mutluyuz. Umarım uzun yıllar burada olur. Böyle bir hoca herkese nasip olmaz. Onunla 8 maça çıktım, 7 gol attım. Bana verdiği güveni geri vermek istiyorum."

Gol krallığı yarışı

Attığı 6 golle ilk yarıda takımının en golcü ismi olan Emre Güral, ligin ikinci yarısında da gol ve asistlerle takımına katkı yapmak istediğini dile getirdi.

Antalyaspor'da oynayan Samuel Eto'o ve Beşiktaşlı Mario Gomez'in gol krallığı yarışında en önemli adaylar olduğunun altını çizen genç futbolcu, şunları söyledi:

"Benim 6 golüm var, Eto'o ve Gomez'in ise 13. Gol krallığı biraz uzak gözüküyor. Biz maç kazanmaya bakıyoruz, iyi top oynanmasına gerek yok. Kim atarsa atsın önemli değil. Eto'o zaten dünya starı, her şeyi kazanmış, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynamış. Gomez'i de Almanya'dan biliyorum. Çok iyi bir forvet. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Gökhan, Olcay var. Ön tarafları o kadar iyi top yapıyor ki, Gomez de bildiği koşuları yapıyor. Oğuzhan da bunu görüyor. Gomez zaten golcü, golleri atmak kolay oluyor. Gomez ve Eto'o çok önemli golcüler. Ben de onları takip ediyorum ve bir şeyler kapmak istiyorum. Her maç gol atmak istiyorum ama Eskişehirspor iyi gitsin ben gol atmayayım."