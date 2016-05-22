Eskişehirspor’dan Üzgün Bir Kutlama

Eskişehirspor taraftarı, takımın kuruluşunun 51. yıl dönümünü buruk şekilde kutladı.



Taraftarlar, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonunda küme düşen Eskişehirspor'un kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle ve taraftara özel olarak çekilen belgesel filmin son sahnesi için porsuk çayı üzerinde toplandı. Eskişehirspor formalarıyla gelen taraftarlar, dakikalarca slogan atarak takımlarına sonuna kadar destek çıktıklarını gösterdi. Diğer yandan etkinliğe Eskişehirspor yönetiminden ve futbolculardan kimsenin katılmadığı gözlenirken,taraftarlar yönetime tepkilerini göstermek için yönetimi hedef alan sloganlar attı. Ardından 2015-2016 sezonunda, Eskişehirspor taraftarının belgeselinin son sahne çekimine geçildi. Burada meşalelerle taraftarlar Bando EsEs eşliğinde Eskişehirspor marşları söyledi. Ardından konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri takımın asıl sahibinin taraftarlar olduğunu söyledi.



'Kurtuluş Savaşı' adı altında takımın küme düşmemesi için mücadele ettiklerini hatırlatan Diri, "Etrafınıza bakın ve Eskişehirspor'un sahibini görün. Eskişehirspor'un sahibi biziz. Bizim kimsemiz yok. Bu sene bir direniş başlattık. Allah razı olsun sayın valimizde buna destek oldu. 'Biz bitti demeden, bitmez' dedik ve son haftaya kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak her şey bizle olmuyor. Sahada ki futbolcular, oyuna yüreklerini koymadı. Teknik heyet gerekli hamleleri zamanında yapamadı. Ortada bir yönetim bulamadık. Bugün isterdik ki, Eskişehirspor'un kuruluşunda eski yönetici ve futbolcuları aramızda olsun. Bu takıma belki onlar sahip çıkmak istemiyor, taşın altına ellerini koymak istemiyor ama biz kellemizi bu taşın altına koyarız" dedi.



"TARAFTAR OLMADAN KONGRE YAPILAMAZ"



Eskişehirspor'da 4 Haziran'da gerçekleşecek kongreye taraftarın da alınmasını isteyen Diri, sözlerinin devamında şunları söyledi:



"Kongre sonrasında yeni bir milat yazacağız. Bizler 4 Haziran tarihinden kongreye girmek istiyoruz. Eskişehirspor taraftarının olmadığı bir kongreyi tanımıyoruz. Taraftar olmadan kongre yapılamaz."