Eskişehirspor’da yönetim değişikliği gerçekleşebilir

Eskişehirspor tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatan Mesut Hoşcan ve ekibi pes ediyor. Kırmızı-Siyahlılar’da hemen hemen her maç istifaya davet edilen yönetimin son yaptığı değerlendirmede görevi bırakma konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Hoşcan bunu henüz tam olarak açıklamasa da yakın zamanda olağanüstü kongre kararı alması bekleniyor. Eğer bu yönde bir karar açıklanırsa bir önceki yönetimin başında olan Halil Ünal yine göreve talip. Camiada devrenin tamamlanmasıyla yönetim konusunun bir an önce çözülmesi yönünde ciddi baskı var. Eskişehirspor 7 puanla ligin dibinde yer alıyor.