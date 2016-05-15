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Eskişehirspor ve Başakşehir Maçında Çıkan Olaylarla İlgili Açıklama!
Spor Toto Süper Lig’de Eskişehir ve Başakşehir maçında çıkan olaylarla ilgili Emniyet Güçleri tarafından açıklama yapıldı. Ayrıntılar haberimizde.
15 Mayıs 2016 Pazar 13:40
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın Eskişehirspor aleyhine sonuçlanmasının ardından yaklaşık 15 bin kişilik taraftar grubunun, üzüntü ve hayal kırıklığı ile durumu protesto ettiği belirtildi.
Protesto sırasında stattaki bazı plastik koltukların kırılarak sahaya atıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı taraftarlar tarafından kırılan bu koltuklar tutuşturulmuştur. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler söndürülerek insanlara zarar vermesi ve oluşacak infial önlenmiştir. Stadyumda görevli personelimizin duyarlı görev anlayışıyla taraftarlar sakinleştirilmiş, stadyumda bulunan taraftarlar içerisinde herhangi bir izdiham ve linç olayı meydana gelmeden stadyum aşamalı olarak boşaltılmıştır. Taraftarlar tepkilerini stadyum içerisinde ortaya koyup, sağduyulu bir şekilde stadyumdan ayrılmışlardır. Tepkiler stadyum dışına taşmamıştır. Stadyumu terk eden bazı taraftarların ayrılırken, bu statta oynanan son maç olması ve stadyumun yıkılacak olmasından dolayı hatıra olarak koltukları söküp yanlarında götürdükleri görülmüştür."
Tamamen dolu olan ve kalabalık bir protokol grubunun da izlediği müsabaka sonrası yaşanan olaylarda görevli personelin duyarlı davrandığı ve sakinleştirici tedbirler aldığı aktarılan açıklamada, stadyumda hasar dışında hakemler, misafirler ve futbolcular başta olmak üzere hiç kimseye, hiçbir vatandaşa zarar gelmeden olayların sonlandırıldığı vurgulandı.
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Anahtar Kelimeler:EskişehirsporBaşakşehirOlaylarTaraftarlar
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