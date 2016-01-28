Eskişehirspor'un hayalleri son dakikada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son hafta maçında Eskişehirspor sahasında Bursaspor'u ağırladı.



Bir üst tura yükselmek için mutlak kazanması gereken Eskişehirspor öne geçip ardından geriye düşmesine rağmen beraberliği bulduğu maçta, son dakika golüyle yıkıldı: 3-2.



Eskişehirspor maçın 37. dakikasında 1999 doğumlu futbolcusu Ömer Faruk Canbirdi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor ikinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçirdi ve 50'de Traore'nin beraberlik golünü buldu. 69'da sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş takımı 2-1 öne geçirdi. 88'de Dany'nin Hodzic'i düşürmesi ile kazanılan penaltıyı gole çeviren Kamil Ahmet takımına beraberliği getirdi. Ancak bu sevinç fazla uzun sürmedi. 89'da De Sutter bir kez daha Bursaspor'u galibiyete taşıyan golü kaydetti ve bu da aynı zamanda maçın 3-2 Bursaspor üstünlüğü ile tamamlanmasını sağlayan goldü.



Öte yandan maçın 90+3. dakikasında giden stat ışıkları tam 20 dakika sonra geldi.

Bu sonuçla Bursaspor grupta 6'da 6 yaparak daha önceden garantilediği liderliğini 18 puanla perçinledi. Bursaspor bir üst turda Amedspor'la karşılaşacak.



Eskişehirspor 7 puanda kaldı ve kupaya veda etti. B Grubundan bir üst tura yükselen ekip; ikili averajda Eskişehirspor'un üzerinde bulunan Büyükçekmece Tepecikspor oldu. Tepecikspor'un bir üs tura turdaki rakibi; Başakşehir...