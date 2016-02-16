Eskişehirspor taraftarından bodrum göndermesi çıldırttı!

Geçtiğimiz günlerde operasyonların devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı sivillerin bulunduğu öne sürülen bodrum katına operasyon yapılmış ve çok sayıda PKK'lı öldürülmüştü. Teröristlere ait mühimmatların çıktığı bodrum katında yapılan operasyonun yankıları devam ederken, konuyla ilgili Eskişehir tribünlerinde açılan bir pankart, Amedspor'u rahatsız etti.
Geçtiğimiz günlerde operasyonların devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı sivillerin bulunduğu öne sürülen bodrum katına operasyon yapılmış ve çok sayıda PKK'lı öldürülmüştü. Teröristlere ait mühimmatların çıktığı bodrum katında yapılan operasyonun yankıları devam ederken, konuyla ilgili Eskişehir tribünlerinde açılan bir pankart, Amedspor'u rahatsız etti.