Eskişehirspor taraftarından bodrum göndermesi çıldırttı!

Geçtiğimiz günlerde operasyonların devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı sivillerin bulunduğu öne sürülen bodrum katına operasyon yapılmış ve çok sayıda PKK'lı öldürülmüştü. Teröristlere ait mühimmatların çıktığı bodrum katında yapılan operasyonun yankıları devam ederken, konuyla ilgili Eskişehir tribünlerinde açılan bir pankart, Amedspor'u rahatsız etti.



"AŞK BODRUMDA YAŞANIYOR GÜZELİM"

Süper Lig'de dün Eskişehir'de oynanan ve Eskişehirspor 'un Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Es-Es tribünlerinde "aşk bodrumda yaşanıyor güzelim" şeklinde bir pankart açılmıştı. Eskişehirsporlu taraftarların açtığı pankart geçtiğimiz günlerde Cizre'de yaşanan olaylardan sonra PKK'ya gönderme olarak yorumlandı.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"

Diyarbakır ekibi ise açılan pankarttan rahatsız oldu. Amedspor'un resmi Twitter hesabından konuyla alakalı Eskişehirspor'a "yazıklar olsun size" şeklinde bir tweet atıldı. ÖZEL HAREKETÇILAR DA DUVARA YAZMIŞTI

Şarkıcı Bülent Serttaş'ın bir şarkısının isminden alınan söz, Cizre'de günlerce yaralıların kurtarılmayı beklediği bodrum katına ithafen özel harekatçılar tarafından duvarlara yazılıyordu.