Eskişehirspor Shakhtar Donetsk takımından Vladyslav Kulach'ı renklerine kattı

Eskişehirspor, Shakhtar Donetsk'in 2. takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet Vladyslav Kulach'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Bonservisi Shakhtar Donetsk takımında olan oyuncu sezon başında kiralık olarak gittiği Stal Dniprodzerzhynsk takımıyla 16 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.



22 yaşındaki santrafor mevkiinde görev alan Ukraynalı futbolcu Ukrayna U21 futbol takımında ise bugüne dek 15 kez forma giydi.