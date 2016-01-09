Eskişehirspor Gostaresh Folad ile karşılaştı

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, İran'ın Süper Lig takımlarından Gostaresh Folad ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 yenildi.



İkinci yarı hazırlıklarını Manavgat ilçesinde sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Gostaresh Folad ile hazırlık maçı yaptı.



Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Şevket Şimşek, Meriç Küçükyılmaz ve Hüseyin Şimşek hakem üçlüsü yönetti.



Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki siyah-kırmızılı ekip, Roud Boffin, Kamil Çörekçi, Faith Obilor, Birol Parlak, Aytaç Öden, Dorukhan Tokgöz, Goran Causic, Emre Güral, Buğra Temel, Engin Bekdemir ve Sebastian Pinto 11'i ile sahaya çıktı.



Maçta, İran ekibinin gollerini 27. dakikada Muhammed Emin Derviş ile 45. dakikada Muhammed İbrahimi kaydetti.



Siyah kırmızılı ekip, ikinci yarı hazırlıklarını 10 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek.