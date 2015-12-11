Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eskişehirspor - Gaziantepspor Maçı golleri ve geniş özeti izle

Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı ne zaman? - Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı hangi kanalda? - Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı saat kaçta? - Eskişehirspor - Gaziantepspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Eskişehirspor - Gaziantepspor arasında oynanacak maç 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 16:00 da başlayacak, maç lig tv den naklen yayınlacak Eskişehirspor galibitet alıp ligin son sıralarından kurtulma peşinde Gaziantepspor ise ligin üst sıralarında tutunma amacında

11 Aralık 2015 Cuma 15:04