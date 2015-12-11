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Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Eskişehirspor - Gaziantepspor Maçı golleri ve geniş özeti izle
Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı ne zaman? - Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı hangi kanalda? - Eskişehirspor - Gaziantepspor maçı saat kaçta? - Eskişehirspor - Gaziantepspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Eskişehirspor - Gaziantepspor arasında oynanacak maç 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 16:00 da başlayacak, maç lig tv den naklen yayınlacak Eskişehirspor galibitet alıp ligin son sıralarından kurtulma peşinde Gaziantepspor ise ligin üst sıralarında tutunma amacında
11 Aralık 2015 Cuma 15:04
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Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Celal Doğan Tesisleri’nde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, pas çalışması ve yarı alanda çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları nedeniyle devreyi kapadıkları açıklanan Ognjen Vranjes ile Anton Putsila çalışmada yer almadı.
Bu arada takım kaptanı Elyasa Süme ile futbolculardan Muhammet Demir ve Daniel Larsson, antrenmanın ardından özel bir kolejde söyleşiye katıldı.
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Anahtar Kelimeler:GaziantepsporEskişehirspor
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