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Eskişehirspor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

Dün oynanan Beşiktaş maçı yoğun kar nedeniyle tatil edilmişti, bugün ise aynı sorun Eskişehirspor - Fenerbahçe maçında yaşanacak mı merak ediliyor

Eskişehirspor - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

 Spor Toto Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Eskişehirspor - Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadyumu, şu saatlerde futbol oynamaya elverişli halde. 

ÇİME GECEDEN BRANDA SERİLDİ



Stat görevlileri tedbir olarak geceden sahaya branda serdi, sabah da üzerine hafif şekilde kar yağan branda belediye işçileri tarafından kaldırıldı. En düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek sıcaklığının da 2 derece olması beklenen Eskişehir'de sabah saatlerinde Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu gözlendi.







Eskişehirspor Kulübü stat görevlileri olası yoğun kar yağışına karşı dün geceden itibaren sahaya branda serdiklerini belirtti. Tedbir olarak serilen brandanın üzeri sabaha karşı belirli aralıklarla yağan hafif kar yağışı nedeniyle kaplandı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin temizlik işçileri sabah saatlerinde geldikleri stadyumda, sahadaki brandaları topladı. Hakem ve gözlemciler de sahada incelemelerde bulunup sahanın görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı. Gözlemciler, şuan sahanın futbol oynaya elverişli olduğunu belirtti.







HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK



Eskişehirspor Kulübü yetkilileri de sahada herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı söyledi. Yetkililer, maç saatine kadar Eskişehir'de belirli aralıklarla kar yağışı beklendiği ancak bunun sahayı olumsuz yönden etkimeyeceğini tahmin ettikleri söyledi. Bir yetkili yoğun kar yağışı olmadığı sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını belirtti.







Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de, gün boyunca belirli aralıklarla yoğun kar yağışı gerçekleşecek.



Kaynak : DHA

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