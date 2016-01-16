Eskişehirspor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

Süper Lig 2. yarı maçları bugün başlıyor. Peki Eskişehir-Fenerbahçe maçı ne zamana, saat kaçta, hangi kanalda? Liderlik için oldukça iddialı bir kadro kuran ve yaptığı transferlerle dünya gündemini sarsan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yara almadan devam etmek isteyecek. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin bu haftaki karşılaşmasına ilişkin tüm detaylar..







18 Ocak Pazartesi 2016

SAAT: 19.00

STAT: Eskişehir Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Volkan Narinç

YAYIN: Lig TV





SPOR TOTO SÜPER LİGDE 18. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de 2015-2016 sezonunun ikinci yarısı, 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

16 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantepspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor-Torku Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Medicana Sivasspor (Türk Telekom Arena)





17 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe (Eskişehir Atatürk)

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 18 Ocak Pazartesi günü Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a karşı ilk 11'de forma giyen futbolculara yenileme programı uygulandığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Ertuğrul Taşkıran ve Abdoulaye Ba ile Raul Meireles, takımdan ayrı çalıştı.

Yarın izin yapacak sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını cumartesi günü sürdürecek.

FENERBAHÇE KUPADA FARKLI KAZANDI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda PTT 1. Lig ekibi Giresunspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla yenerek grupta 4'te 4 yaptı. Gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, puanını 12 yükseltti. Grupta yarın oynanacak Tuzlaspor-Antalyaspor maçında, İstanbul temsilcisi galip gelemezse Fenerbahçe, grubun tamamlanmasına iki karşılaşma kala tur vizesini alacak. Giresunspor ise 4. maçından da puan alamayarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Fenerbahçe, çok fazla pozisyona girememesine rağmen karşılaşmanın ilk yarısını genç futbolcuları Uygar Mert Zeybek ve Ramazan Civelek'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise sarı-lacivertliler çok fazla pozisyona girdi. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin 2, Caner Erkin ve Jose Fernandao'nun birer golüyle farka gitti. Giresunspor ise Abdulaziz Solmaz'la bir gol buldu ve maçı Fenerbahçe 6-1 kazandı.