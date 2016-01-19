Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı hakeminin puanı belli oldu

MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının hakemine yönelik yaptığı değerlendirmede Alper Ulusoy'un yönetimine değinerek, "Sezonun en düşük puanını aldı. Dinlendirilecek" dedi.

Ancak Ulusoy'un gözlemciden aldığı puan 7.4'ün de (Yetersiz) çok altında olduğu için dinlendirmenin uzun soluklu olacağı öğrenildi.

Başkan Müftüoğlu, hakemlerin yarı-profesyonelliğe geçmesi ile ilgili olarak sorulan, "Aldıkları maç başı rakamları çok yüksek, bunun etkisinde kalıyorlar mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Buna katılmıyorum. Hakemin sorunu para değildir. Onların gıdası maçtır. Yüz lira da versen değişmez, daha üstünde bir para da. Benim anlamadığım, seminerden yeni çıkmış FIFA kokartını yeni takmış bir ismin nasıl böyle bir hata yaptığıdır"

ULUSOY'UN NOTU ZAYIF PERFORMANS VE ALTI

Diğer taraftan MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun, Alper Ulusoy için "Sezonun en düşük puanını aldı" açıklaması ise şu anlama geliyor...

7.0-7.4 arası : Yetersiz (beklenenin altında)

6.0-6.9 arası : Zayıf performans (oldukça yetersiz)

5.0-5.9 arası : Çok zayıf performans (Kabul edilemez)

Kaynak : DHA