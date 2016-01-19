Eskişehirspor cephesinde sular durulmuyor

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mesut Hoşcan, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından hakemlere tepki gösterdi.



Hoşcan, karşılaşmanın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, maçta hakemlerin kötü bir yönetim gösterdiğini söyledi.

Yedikleri ilk golde verilen penaltı kararının yanlış olduğunu savunan Hoşcan, "Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Bu hakemin 3. Lig'de maç yönetmesi mümkün değil. Süper Lig maçlarına nasıl böyle hakemler veriliyor? Koca bir camianın, benim oyuncularımın emeği var. Burada bir emek hırsızlığı var" dedi.

"En çok zarar gören biziz"

Hoşcan, ligin ilk yarısında da hakem hataları yaşadıklarını dile getirerek, "Sadece Eskişehirspor olarak biz değil, diğer takımlar da yaşadı ama en çok bundan zarar gören biziz. Ne yapılmak isteniyor? Ben bunu anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Bu nasıl bir hakem, nasıl bir idare?"

Maçın 64. dakikasında oyuncusu Alparslan Öztürk'ün gördüğü ikinci sarı karttan dolayı oyundan atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"O pozisyonda Mehmet Topal, benim oyuncumun ayağına basıyor. Televizyonda herkes onu görüyor. Kart görmesi gereken Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Topal. Hatta pozisyondan sonra kartı kendisi gördü sanıyor ama benim oyuncuma kart veriliyor. Böyle bir şey yok. Üçüncü gol tamamıyla ofsayt. Nasıl bir hakem bu, nasıl bir idare? Koca bir şehrin kaderiyle oynayamazsınız. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardı 'biz Türk hakemlerine güveniyoruz' diye. Sabırla gittik. Bunun olması mümkün değil. Böyle bir rezalet yok. Benim taraftarım gelmiş bu soğukta takımını destekliyor ve hakem hatasından dolayı benim taraftarım galeyana gelmiş durumda. Yarın benim taraftarım ve ben, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edileceğim. Ne ceza veriyorlarsa versinler koca şehrin kaderiyle kimse böyle oynayamaz, bundan sonra da oynatmayacağız."