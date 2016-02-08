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Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

Spоr Tоtо Süpеr Lig'de Çаykur Rizеspоr, еvindе Eskişеhirspоr'lа 1-1 bеrаbеrе kаldı. Ev sаhibi еkibin tеknik direktörü Hikmet Karaman, kаrşılаşmаnın 7. dаkikаsındа tribünе göndеrildi.

Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

 Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve kritik maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Eskişehirspor'un golünü 7. dakikada penaltıdan Emre Güral kaydederken; Ç.Rizespor'un golü 62. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.

HİKMET KARAMAN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Karşılaşmaya, 7. dakikada hakem Fırat Aydınus'un verdiği karar ve Ç.Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman'ın hakeme olan itirazlarından dolayı tribünlere gönderilmesi damga vurdu.

ES-ES 14 PUANA YÜKSELDİ

Samet Aybaba ile yola devam eden Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanından aldığı galibiyetin ardından bu hafta Ç. Rizespor deplasmanından puan çıkartarak puanını 14'e yükseltti. İki haftadır puana hasret kalan ev sahibi ekip ise bu hafta puanla tanışarak ligdeki puanını 25 yaptı.
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Eskişehirsporçaykur Rizespor
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