Eskişehirspor Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan almayı başardı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve kritik maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Eskişehirspor'un golünü 7. dakikada penaltıdan Emre Güral kaydederken; Ç.Rizespor'un golü 62. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve kritik maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Eskişehirspor'un golünü 7. dakikada penaltıdan Emre Güral kaydederken; Ç.Rizespor'un golü 62. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.