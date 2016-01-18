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Eskişehirspor Başkanı Hakem Kararlarına İsyan Etti

Eskişehirspor Başkanı tartışmalı kararların çıktığı Fenerbahçe maçı sonrasında hakeme verdi veriştirdi: "Böyle şey olmaz. Penaltı skandal. Kırmızı kart gördüğümüz pozisyon da yanlış." dedi.

Eskişehirspor Başkanı Hakem Kararlarına İsyan Etti

 

Fenerbahçe'nin, Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta hakem Alper Ulusoy'un verdiği ve vermediği kararlar çok fazla tartışıldı. Eskişehirspor'un 10 kişi bitirdiği karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Mesut Hoşcan adeta ateş püskürdü.

Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan'ın Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı şu şekilde:

"Rezalet!... Böyle bir rezalet olamaz. Verilen penaltı skandal. Kırmızı kart pozisyonunda Mehmet Topal bizim oyuncumuzun ayağına basıyor. Artık yeter. Ben Kuddusi Müftüoğlu ile de konuştum. Böyle gitmez dedim. Fenerbahçe'nin bu tip galibiyetlere ihtiyacı yok. Siz kimin emeğini yiyorsunuz ya? Bir şehrin kaderiyle oynamanıza hakkınız yok. Artık kibarca konuşmayacağım. Muhtemelen de bu konuşma sonrası ceza alacağım ama yeter!"
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Mesut Hoşcan
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