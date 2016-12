Eskişehirspor Atatürk Stadyumunda Son Maçına Çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan ve düşme hattını yakından ilgilendiren Eskişehirspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi, Es-Es son kez çimlerine basacağı Atatürk Stadyumu 'nda antrenman yaptı.

Antrenmanda farklı misafirler de vardı. "Engelliler Haftası" dolayısıyla antrenmanı izlemeye gelen onlarca engelli taraftar, takımlarına destek oldu. Minik taraftarların da bulunduğu statta, kapalı tribün tamamıyla doldu. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ve Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan da antrenmanı takip etti. Futbolcuların sahaya girmesi ile tribünlerdeki coşku arttı. Sahaya giren bir taraftar ise Gaziantepspor maçında son dakikalarda penaltı kurtaran Ruud Boffin'e sarılarak fotoğraf çektirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmaları ile devam etti.

AYBABA: "11. HAFTADAN SONRA HER MAÇ FİNAL OLDU"

Antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1'lik sonuçla tamamlanan Gaziantepspor maçındaki penaltı pozisyonunu da değerlendirdi. Kurtarılan penaltı sonrası şansın kendilerine döndüğünü belirten Aybaba, "Penaltı sonrasında tekrar oyun bize geldi biliyorsunuz. 3 puanı belki de yakalayacaktık. Ama futbol içinde bu kadar renkli şeyler olduğu için bu kadar seyirci geliyor. Başakşehir maçı öncesi oyuncularımızın bir moralini değiştirelim diye buraya geldik. Engelliler haftası nedeniyle arkadaşlarımız burada, çocuklar var. Hazırlanacağız, futbol bu kazanmak istiyoruz ama içinde bir sürü şeyler vardır; kazanmak, kaybetmek. Bir şehri temsil etmek adına çok iyi şeyler yapmak lazım. Oyuncularımız bugüne kadar yaptı. Sekiz haftada bir kez mağlup oldu. Belki deseniz ki, son üç hafta 7 puan aldık. İki deplasman bir içeri. Oyuncularımızın da hakkını vermek lazım 11. haftadan sonra her maç final oldu, her maç stres, her maç sorun. Zaten genel sorunları da biliyorsunuz" dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Başakşehir ve Gençlerbirliği maçlarını, finallerin finali olarak gördüklerini anlatan Aybaba, "Biz şimdi Başakşehir’i finallerin finali olarak görüyoruz. Ondan sonra Gençlerbirliği maçını. İyi hazırlandık. Kazanmak için burada cumartesi her şeyi yapacağız. Kıvanç sakat, Emre cezalı. Engin’in biraz sakatlığı var. Onun dışında tam kadroyuz" şeklinde konuştu.

"BİZ FARKLI HAZIRLANACAĞIZ, MAÇI KAZANACAĞIZ"

Medipol Başakşehir hakkında da yorumlarda bulunan Ayababa, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"İstikrarları var. Çok da iyi bir teknik direktörleri var. Kurgularını doğru yapıyorlar. Biz de ona göre yapacağız. Futbol bu. Bir maç önce öyle oldu diye ikinci maç böyle olacak bir kural da yoktur. Biz farklı hazırlanacağız, maçı kazanacağız."

Futbolcuların antrenmanlarına devam ettiği sırada meşaleler yakan Eskişehirspor taraftarı, Atatürk Stadyumu'ndaki son maç öncesi yapılan antrenmanda da takımını yalnız bırakmadı. Yoğun duman altında antrenmanı sürdüren futbolcular, tezahüratlara alkışla cevap verdiler.