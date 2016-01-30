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Eskişehirspor aradığı futbolcuyu Çin'de buldu

Eskişehirspor Çin takımlarından Guangzhou'da forma giyen Jeremy Bokila ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

Eskişehirspor aradığı futbolcuyu Çin'de buldu

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Eskişehirspor, Çin'in Guangzhou takımında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Jeremy Bokila ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, siyah-kırmızı takımın prensip anlaşmasına vardığı Bokila, bugün uçakla İstanbul'a oradan da kara yoluyla Eskişehir'e gelecek.

Golcü futbolcu, resmi anlaşma sağlanması halinde kendisini siyah-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Bu arada Eskişehirspor, Torku Konyaspor'dan Dossa Junior'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Kaynak : AA

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Jeremy Bokila
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