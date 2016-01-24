Eskişehirspor 6 puan değerinde 3 puan aldı

Sivasspor ile Eskişehirspor’un karşı karşıya geldiği 19. hafta maçında, konuk takım sarı siyahlılar güldü. 1-2

İki takım da maça kontrollü başlarken, futbolcular yakaladıkları ender pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelede eşitliği Eskişehirspor bozdu. Geçtiğimiz hafta transfer olan Axel Meye, 32. dakikada Emre Güral’ın asistini iyi değerlendirdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekip Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Medicana Sivasspor, 49. dakikada Aatif Chahechouhe ile skora dengeyi getirdi.

Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 53. dakikasında ilk sarı kartını gören Beykan Şimşek, 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

Bir kişi eksik kalan Sivasspor karşısında daha aktif olmaya başlayan Eskişehirspor, Engin Bekdemir’in 65. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor aldığı 3 puanla 13 puana yükselerek 17. sıraya çıktı. Sivasspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

– Medicana Sivasspor: 1 – Eskişehirspor: 2

Stat: Sivas 4 Eylül