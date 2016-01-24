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Eskişehirspor 6 puan değerinde 3 puan aldı

Ligin ilk yarısında kötü günler geçiren Eskişehirspor ligin dibine demir atmıştı, ikinci yarıda bu durumu düzeltmek isteyen Eskişehirspor deplasmanda Medicana Sivasspor'u 2-1 lik skorla devirmeyi başardı

Eskişehirspor 6 puan değerinde 3 puan aldı

 Sivasspor ile Eskişehirspor’un karşı karşıya geldiği 19. hafta maçında, konuk takım sarı siyahlılar güldü. 1-2

İki takım da maça kontrollü başlarken, futbolcular yakaladıkları ender pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelede eşitliği Eskişehirspor bozdu. Geçtiğimiz hafta transfer olan Axel Meye, 32. dakikada Emre Güral’ın asistini iyi değerlendirdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı konuk ekip Eskişehirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Medicana Sivasspor, 49. dakikada Aatif Chahechouhe ile skora dengeyi getirdi.

Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 53. dakikasında ilk sarı kartını gören Beykan Şimşek, 61. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

Bir kişi eksik kalan Sivasspor karşısında daha aktif olmaya başlayan Eskişehirspor, Engin Bekdemir’in 65. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor aldığı 3 puanla 13 puana yükselerek 17. sıraya çıktı. Sivasspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

– Medicana Sivasspor: 1 – Eskişehirspor: 2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, Esat Sancaktar

Medicana Sivasspor: Setkus, Cicinho, İbrahim Öztürk, Oumari, Ziya Erdal, Kone, Hussain, Beykan Şimşek, Chahechouhe, Texeira, Hasan Kabze

Eskişehirspor: Boffin, Alpaslan Öztürk, Emre Güngör, Figueras, Kaan Kanak, Kıvanç Karakaş, Toko, Engin Bekdemir, Kulach, Emre Güral, Axel Meye

Gol: Dk. 33 Axel Meye (Eskişehirspor)

:: Maçtan dakikalar ::

5. dakikada Cicinho’nun sağdan ceza alanına ortasında arka direkteki Texeira’nın kafa vuruşunda kaleci Boffin, yan direğe de çarpan topu iki hamlede kontrol edebildi.

11. dakikada sağdan ceza alanına giren Beykan’ın ortasında Emre Güngör’ün topa elle müdahale ettiğine hükmeden maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada Chahechouhe’nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

20. dakikada Engin’in soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Emre Güngör’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta gitti.

26. dakikada Cicinho’nun sağdan ceza alanına ortasında müsait durumdaki Texeira, istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

29. dakikada Kulach’ın hafif sağ çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden etkili vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

33. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Engin, meşin yuvarlağı Emre Güral’a gönderdi. Bu futbolcunun pasında arka direğe hareketlenen Axel Meye, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

44. dakikada İbrahim Öztürk’ün sağdan ceza alanına ortasında defansın arkasına sarkan müsait durumdaki Beykan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor 1-0 üstün tamamladı.

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