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Eskişehirsopor'da İbrahima Balde sesleri

Sezonun ilk yarısında istediği başarıyı gösteremeyen Eskişehirspor kötü gidişata son vermek istiyor, transfer dönemini en verimli şekilde geçirmek isteyen yöneticilerin İbrahima Balde isminin peşinde olduğu öğrenildi

Eskişehirsopor'da İbrahima Balde sesleri

 Eskişehirspor, ligde kalmak için kadrosunu şu ana kadar 6 futbolcu ile güçlendirdi. Yönetim, orta sahaya; Okriashvili, Murat Uçar ve Kıvanç Karakaş’ı transfer etti. 



Jordi Figueras ile defans, Axel Meye ve Kulach transferleriyle de forvet hattı güçlendi. Es Es şimdi de golcü İbrahime Balde transferinde sona geldi. 



Ayrıca yönetimin Galatasaray’dan Tarık Çamdal, Trabzonspor’dan ise İshak Doğan ve Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek’le ilgilendiği iddia ediliyor.

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